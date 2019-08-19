Повышение зарплат учителям: Гройсман рассказал, как возрастет оплата труда педагогов

С 2020 года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, которая предусматривает повышение зарплат от 20 до 70%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы", пишет Укринформ.

"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должна оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы изменить оплату труда, сделать ее более современной", – отметил Гройсман.

По его словам, это даст возможность повысить заработную плату в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Также отмечается, особенно это должно коснуться молодых учителей. Они смогут получать больше, чем имеют сегодня.

Зарпллаты учителей 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвала негативные последствия повышения зарплат учителям.

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