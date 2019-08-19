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Повышение зарплат учителям: Гройсман рассказал, как возрастет оплата труда педагогов

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С 2020 года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, которая предусматривает повышение зарплат от 20 до 70%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы", пишет Укринформ.

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"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должна оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы изменить оплату труда, сделать ее более современной", – отметил Гройсман.

По его словам, это даст возможность повысить заработную плату в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Также отмечается, особенно это должно коснуться молодых учителей. Они смогут получать больше, чем имеют сегодня.

Зарпллаты учителей

Зарпллаты учителей

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвала негативные последствия повышения зарплат учителям.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
зарплата образование
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