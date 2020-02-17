Поверил сыну: на Херсонщине отец школьника избил невиновного учителя

В Херсонской области отец 10-летнего ученика избил учителя Ивановского лицея, потому что сын пожаловался на угрозы и оскорбления со стороны педагога.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля. Утром в школьном автобусе парень слушал громкую музыку, где присутствовала нецензурная лексика. Учитель сделал замечание и потребовал выключить песню, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "Новый день".

Школьник послушался, но позвонил отцу и пожаловался, что учитель "угрожал и оскорбил его". Отец немедленно примчался в школу. Разговор с физруком закончился дракой. Мужчина нанес 29-летнему педагогу несколько ударов кулаками в голову. Пострадавший обратился в полицию. У него повреждено веко на глазу и гематома на виске.

"По факту нанесения легких телесных повреждений начали уголовное производство. Мы опросили и самого потерпевшего, и водителя автобуса, и некоторых других участников поездки. Ни один из них не подтвердил, что педагог оскорблял или угрожал ученику. Сейчас физруку выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, а судьбу преступника решит суд", – рассказал начальник Ивановского отделения Национальной полиции Игорь Кузьменко.

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