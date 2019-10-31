Потратил грант на стриптизерш: престижный вуз в США попал в громкий скандал

Профессор Дрексельського университета в Америке Чик Нванкл потратил двести тысяч долларов на вечеринки и стриптизерш.

Деньги планировалось потратить на научные исследования по энергетике и военно-морским технологиям. Но заведующий кафедрой электротехники на протяжении десяти лет тратил университетские средства на стриптизерш, пьянство и азартные игры, говорится в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исчезновение денег в вузе заметили только два года назад во время внутреннего аудита. Однако об истории стало известно только сейчас. Когда руководство вуза узнало о гулянках профессора, он сразу же уволился по собственному желанию.

"Университету профессор вернул чуть больше пятидесяти тысяч долларов из растраченных двухсот. Однако окружной прокурор только пристыдил ученого за дерзкое мошенничество. Но официальных обвинений не выдвинул", – заявил прокурор штата Филадельфия Уильям Максвейн.

Университет согласился из собственного кармана вернуть в казну все потраченные профессором деньги.

"Это аморально. Ему доверяли, а он воспользовался этим в свою пользу. Он нанес ущерб не только университету, но и студенческому сообществу", – заявила студентка вуза Аиша Седики.

Профессор Дрексельського университета в Америке Чик Нванкл Скриншот видео

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