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Потратил грант на стриптизерш: престижный вуз в США попал в громкий скандал

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Профессор Дрексельського университета в Америке Чик Нванкл потратил двести тысяч долларов на вечеринки и стриптизерш.

Деньги планировалось потратить на научные исследования по энергетике и военно-морским технологиям. Но заведующий кафедрой электротехники на протяжении десяти лет тратил университетские средства на стриптизерш, пьянство и азартные игры, говорится в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исчезновение денег в вузе заметили только два года назад во время внутреннего аудита. Однако об истории стало известно только сейчас. Когда руководство вуза узнало о гулянках профессора, он сразу же уволился по собственному желанию.

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"Университету профессор вернул чуть больше пятидесяти тысяч долларов из растраченных двухсот. Однако окружной прокурор только пристыдил ученого за дерзкое мошенничество. Но официальных обвинений не выдвинул", – заявил прокурор штата Филадельфия Уильям Максвейн.

Университет согласился из собственного кармана вернуть в казну все потраченные профессором деньги.

"Это аморально. Ему доверяли, а он воспользовался этим в свою пользу. Он нанес ущерб не только университету, но и студенческому сообществу", – заявила студентка вуза Аиша Седики.

Профессор Дрексельського университета в Америке Чик Нванкл

Профессор Дрексельського университета в Америке Чик Нванкл

Скриншот видео

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Место
США Филадельфия
Теги
секс скандал скандал в вузе университет
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