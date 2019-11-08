Министр образования Анна Новосад совместно с местными органами власти поставила цель или построить, или реконструировать 100 детских садов и 100 школ.

Об этом руководительница МОН сообщила во время представления "To do list" изменений, которые планируются внедрить в сферах образования и науки, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу правительства.

Среди задач до конца 2019 и на 2020 год, в частности, формирование перечня личных качеств/умений ребенка после детсада, сокращение очереди в дошкольные учреждения, проведение исследования качества дошкольного образования.

"Задачей нашего правительства будет завершение изменений в начальной школе. Но не менее амбициозная задача – эти изменения перенести и начать в базовой школе – 5-9 классах. Речь идет о большем количестве учителей-предметников, о большем количестве классов", – отметила Новосад.

Также задачами до конца 2019-го и на 2020 год являются:

внести на рассмотрение парламента законопроект "О среднем образовании",

ввести уже в декабре 2019 года практику объяснения детям о разных профессиях – профориентация,

внедрение электронных учебников,

создание 250 новых STEM-лабораторий и 25 лабораторий робототехники.

"Построим 100 садов и 100 школ": Новосад дала громкое обещание

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала главное разочарование студентов-первокурсников.

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