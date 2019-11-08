Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Построим 100 садов и 100 школ": Новосад дала громкое обещание

540 Читать материал на украинском

Министр образования Анна Новосад совместно с местными органами власти поставила цель или построить, или реконструировать 100 детских садов и 100 школ.

Об этом руководительница МОН сообщила во время представления "To do list" изменений, которые планируются внедрить в сферах образования и науки, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу правительства.

Среди задач до конца 2019 и на 2020 год, в частности, формирование перечня личных качеств/умений ребенка после детсада, сокращение очереди в дошкольные учреждения, проведение исследования качества дошкольного образования.

Новости
Учителям будут платить за реальное количество учеников: Новосад озвучила окончательное решение

"Задачей нашего правительства будет завершение изменений в начальной школе. Но не менее амбициозная задача – эти изменения перенести и начать в базовой школе – 5-9 классах. Речь идет о большем количестве учителей-предметников, о большем количестве классов", – отметила Новосад.

Также задачами до конца 2019-го и на 2020 год являются:

  • внести на рассмотрение парламента законопроект "О среднем образовании",

  • ввести уже в декабре 2019 года практику объяснения детям о разных профессиях – профориентация,

  • внедрение электронных учебников,

  • создание 250 новых STEM-лабораторий и 25 лабораторий робототехники.

"Построим 100 садов и 100 школ": Новосад дала громкое обещание

"Построим 100 садов и 100 школ": Новосад дала громкое обещание

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала главное разочарование студентов-первокурсников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Темы
Школа Реформа образования
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа строительство закон об образовании Министерство образования Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
а чего не 777? это число еще мажорнее чем 100
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цифра 100 это от необходимости именно столько сделать или для красоты обещаний?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1