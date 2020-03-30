Директор школы №210 в Киеве Дмитрий Ламза выступил против решения Минобразования учиться летом и предложил чиновникам переехать в июне с кондиционированных кабинетов в обычный класс.

Напомним, в.и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила, что учебный год для школьников, кроме выпускников, завершится 1 июля. Как написал педагог на Facebook-странице, во время карантина ученики добросовестно приобретают знания, и нет необходимости загонять детей в школьные классы еще и летом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Каждый год обучения заканчивается в мае, и уже тогда дети задыхаются, потому что в классах температура воздуха поднимается до 40 градусов. А что будет в июне, когда столбик термометра поднимется до 50?", – отметил Ламза.

Пост директора школы об издевательствах МОН над детьми поразил сеть

По его мнению, государство не сможет обеспечить соответствующие санитарные условия для того, чтобы детям было комфортно учиться. Поэтому директор предложил работникам МОН переехать в июне с кондиционированных кабинетов в обычную школу, где нет соответствующих условий для обучения летом.

"Поработаете в тех условиях, а потом будете решать, целесообразно ли такое обучение", – добавил Ламза.

Пост директора набрал более 4 000 предпочтений и 3 700 распространений. Пользователи соцсети поддерживали позицию педагога и отмечали, что обучение летом может вызвать стресс у детей.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Также директор рассказал свое видение выхода из данной ситуации. Он отметил, что нужно:

мотивировать учителей на повышение квалификации, чтобы они могли внедрять современные принципы онлайн-образования;

организовать записи для уроков от звезд шоу-бизнеса и блоггеров (с учетом современных тенденций и интересов подростков);

привлечь студентов высших учебных заведений к проведению онлайн-уроков для детей на правах волонтеров или в рамках практической работы по педагогике;

организовать онлайн-рекомендации ведущих психологов и педагогов, врачей и, возможно, известных родителей по общению с ребенком и организации учебного процесса, развития и досуга в условиях длительного карантина;

провести переговоры с мобильными операторами по внедрению специальных тарифных планов для учителей и учащихся на период дистанционного образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН сообщили, когда завершится учебный год для студентов.

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