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"Пососи пальцы на ногах": школьникам раздали список дел, которые лучше секса

3.1т
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В одной из школ города Манчестер (Великобритания) старшеклассникам раздали брошюры под названием "101 способ показать человеку, что ты его любишь, не занимаясь с ним сексом".

Среди рекомендаций есть "пососать пальцы на ногах любимого человека", "покусать мочку уха", "подарить нижнее белье", "вывесить из самолета баннер с признанием в любви" и "сделать предложение", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на UNILAD.co .uk (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Отец девятиклассницы Эммы, когда внимательно изучил открытку, написал смс ее парню: "Ты помнишь, что полгода назад я тебя предупредил, что все, что ты сделаешь с моей Эммой, я приду и сделаю с тобой. Если ты прочитал эту брошюру, то будь уверен, сосать твои пальцы я не буду ".

Школьникам посоветовали "пососать пальцы на ногах" вместо секса

Школьникам посоветовали "пососать пальцы на ногах" вместо секса

Kennedy News and Media

Однако в брошюре есть и классические романтические советы: подарить шоколад, цветы, пригласить на свидание и послушать вместе музыку. Следует отметить, что список создавали родители, учителя и сами ученики.

Способы показать человеку, что ты его любишь, не занимаясь с ней сексом

Способы показать человеку, что ты его любишь, не занимаясь с ней сексом

Kennedy News and Media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России уборщица занялась сексом с двумя воспитанниками интерната.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Интересно школьникам Школа
Место
Великобритания
Теги
дети школа Секс
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Махно Володимир
Махно Володимир
на россии русские бабы сосут "пальцы" у турков и ничего! :)))) все живы! вот правда не знаю, здоровы ли!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Можно и скаклам сосать пальцы, да и не только пальцы) так как в ЕС их не ждут, и евро зарплаты не светят))
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