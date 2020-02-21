В одной из школ города Манчестер (Великобритания) старшеклассникам раздали брошюры под названием "101 способ показать человеку, что ты его любишь, не занимаясь с ним сексом".

Среди рекомендаций есть "пососать пальцы на ногах любимого человека", "покусать мочку уха", "подарить нижнее белье", "вывесить из самолета баннер с признанием в любви" и "сделать предложение", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на UNILAD.co .uk (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отец девятиклассницы Эммы, когда внимательно изучил открытку, написал смс ее парню: "Ты помнишь, что полгода назад я тебя предупредил, что все, что ты сделаешь с моей Эммой, я приду и сделаю с тобой. Если ты прочитал эту брошюру, то будь уверен, сосать твои пальцы я не буду ".

Школьникам посоветовали "пососать пальцы на ногах" вместо секса Kennedy News and Media

Однако в брошюре есть и классические романтические советы: подарить шоколад, цветы, пригласить на свидание и послушать вместе музыку. Следует отметить, что список создавали родители, учителя и сами ученики.

Способы показать человеку, что ты его любишь, не занимаясь с ней сексом Kennedy News and Media

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