Последней каплей стала эко-одежда: отцу пришлось спасать ребенка из школы

В Австралии отца и его ребенка напугала и разозлила государственная школа, где слишком активно навязывали экоактивизм.

В результате отцу пришлось искать ребенку другую школу, сообщает DailyMail.

Последней каплей, по словам мужчины, стало то, что учитель попросил его сына "одеться, как хиппи" (в одежу из экологичных составляющих), а он не хотел бы, чтобы дети наряжались, как "группа хулиганов-наркоманов, принимающих наркотики, которые привязывают себя к дорогам и ничего не делают со своими жизнями".

"На нашей дороге постоянно около 50 человек, которые протестуют против компании, которая занимается водоснабжением моей семьи. Мы проходим мимо них каждый день, чтобы Макс видел, какие они. Ему они и их деятельность неинтересны", - рассказал мужчина изданию DailyMail.

При этом он подчеркнул, что является сторонником обучения детей уважению к окружающей среде, но без фанатизма и перегибов.

Ребенок и сам захотел сменить школу.

"Они попросили нас нарядиться, как хиппи, и спеть песню Big Yellow Taxi. Но мы не должны беспокоиться о конце света", - прокомментировал ситуацию сам ребенок.

"Что в этом переодевании хорошего? В этом нет ничего хорошего", - добавил он.

Сейчас они активно ищут другую школу.

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