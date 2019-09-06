Популярный вуз Украины отреставрируют за 400 тысяч долларов

США выделили 400 тысяч долларов на реставрацию Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии, где содержится однокупольная Церковь Благовещения.

Грант Посольского фонда поможет восстановить знаменитую достопримечательность украинской архитектуры, сооружение которой заказал гетман Иван Мазепа в 1703 году, пишет пресс-служба посольства США в Украине.

"Я собираюсь следить за ходом реставрации и присоединиться к тем многим посетителям, которые придут полюбоваться этим удивительным архитектурным сооружением", – отметил Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Отмечается, что среди известных выпускников Киево-Могилянской академии, которые учились в Староакадемическом корпусе, является философ Григорий Сковорода, архитектор Иван Григорович-Барский и композитор Артемий Ведель.

Староакадемический корпус IGotoWorld.com

"Это пятнадцатый проект, направленный на сохранение культурного наследия в Украине, который Соединенные Штаты имеют честь поддерживать. Это проявление нашего уважения к украинскому культурному наследию и вкладу Украины в мировую культуру", – сказал Временный поверенный Тейлор.

Уильям Тейлор и Андрей Мелешевич US EMBASSY KYIV UKRAINE

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