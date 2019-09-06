Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Популярный вуз Украины отреставрируют за 400 тысяч долларов

669 Читать материал на украинском

США выделили 400 тысяч долларов на реставрацию Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии, где содержится однокупольная Церковь Благовещения.

Грант Посольского фонда поможет восстановить знаменитую достопримечательность украинской архитектуры, сооружение которой заказал гетман Иван Мазепа в 1703 году, пишет пресс-служба посольства США в Украине.

"Я собираюсь следить за ходом реставрации и присоединиться к тем многим посетителям, которые придут полюбоваться этим удивительным архитектурным сооружением", – отметил Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Новости
Красный корпус университета Шевченко побелел: в чем дело

Отмечается, что среди известных выпускников Киево-Могилянской академии, которые учились в Староакадемическом корпусе, является философ Григорий Сковорода, архитектор Иван Григорович-Барский и композитор Артемий Ведель.

Староакадемический корпус

Староакадемический корпус

IGotoWorld.com

"Это пятнадцатый проект, направленный на сохранение культурного наследия в Украине, который Соединенные Штаты имеют честь поддерживать. Это проявление нашего уважения к украинскому культурному наследию и вкладу Украины в мировую культуру", – сказал Временный поверенный Тейлор.

Уильям Тейлор и Андрей Мелешевич

Уильям Тейлор и Андрей Мелешевич

US EMBASSY KYIV UKRAINE

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько будет стоить реставрация Нотр-Дама.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы