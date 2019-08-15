Популярный певец стал студентом харьковского вуза: что известно

Певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега и исполнитель Полиграф ШарикOFF, будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ".
13 августа артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram. Он выложил фото в сеть и подписал "Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф – студент ХАИ", пишет Страна.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В университете информацию о том, что Сергей Пархоменко подал документы, подтвердили.
"Я решил поступать в ХАИ, поскольку это лучший авиационный институт. Авиация – это закрытый узкоспециализированный клуб для талантливых и гениальных людей. Я уже сейчас занимаюсь авиацией. Больше подробностей вы узнаете позже в моих блогах", – рассказал певец.
Отмечается, что музыкант стал студентом заочного отделения.
Сергей Пархоменко с приемной комиссией ХАИ
Facebook Харьков City
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топа.
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