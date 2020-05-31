Понятие о Вселенной

Вселенная содержит все, что существует: Землю, планеты, звезды, космос и галактики. Сюда входит вся материя, энергия и даже время. Ученые считают, что Вселенная началась 13-14 миллиардов лет назад с началом масштабного взрыва под названием Большой взрыв.

Однако никто точно не знает, насколько большая Вселенная. Она может быть бесконечная. Однако ученые измеряют размеры Вселенной за тем, что они могут видеть. Они называют это "видимой Вселенной". Итак, видимая Вселенная составляет около 93 миллиардов световых лет.

Одной из интересных вещей о Вселенной является то, что она сейчас расширяется. Она постоянно растет и увеличивается. Ученые считают, что край Вселенной расширяется быстрее, чем скорость света. А подробнее об измерении скорости света вы сможете прочитать в учебнике по физике за 11 класс В.Г. Барьяхтяра.

Строение Вселенной

Земля кажется нам достаточно большой, но это на самом деле крошечная часть Вселенной. Солнце имеет массу в 330 000 раз больше от Земли. Это лишь одна звезда в галактике Млечный Путь. Зато ученые считают, что во Вселенной есть более 170 миллиардов галактик.

Однако большая часть Вселенной – это то, что мы считаем пустым пространством (войды). Все атомы вместе составляют лишь около четырех процентов Вселенной. Большинство состоит в том, что ученые называют темной материей и темной энергией.

Также Вселенная состоит из галактических нитей, которые можно разбить на сверхскопления, скопления, группы галактик, а затем – и на галактики. Галактика состоит из звезд, звездных скоплений, звездных систем, межзвездной пыли и газа. В состав звездных скоплений могут входить планеты, спутники, астероиды, метеороид, кометы и космическая пыль.

Галактические нити – это космические структуры в форме нитей из галактики, лежащие между большими пустотами. Их длина может составлять 150-250 миллионов световых лет.

Сверхскопление галактик – физически связанные сплющенные группировки скоплений и групп галактик. Скопление галактик – гравитационно связанные системы галактик. Группы галактик – это гравитационно связанные объединения до ста галактик.

Столпы творения – огромные столбы пыли и газа википедия

Темная материя и темная энергия

Темная материя – ее невозможно увидеть с любого типа инструмента, который мы имеем сегодня. Около 27% Вселенной состоит из темной материи. Она не выпускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним.

Темная энергия – это то, что заполняет все пространство. Оказывается, что пустота – это и есть на самом деле темная энергия. Теория темной энергии помогает ученым объяснить, почему Вселенная расширяется. Около 68% Вселенной – это темная энергия.

Интересные факты о Вселенной:

Отдаленные галактики постоянно движутся все дальше и дальше от нас, когда Вселенная расширяется.

Каждая галактика во Вселенной удаляется от другой галактики. Нет центра Вселенной.

Альберт Эйнштейн сказал, что форма Вселенной была открытой, закрытой или плоской. Сегодня многие ученые полагают, что Вселенная плоская.

Большие пустые пространства во Вселенной называются пустотами.

Самый распространенный элемент во Вселенной – водород, а второй – гелий.

Если вам интересно было узнать о Вселенной, предлагаем также ознакомится с информацией о телах, веществах и явлениях, что вокруг нас. Вы сможете это прочитать в учебнике по природоведению за 5 класс А.Г. Ярошенко.