Помогут понять детей и подростков: опубликовано топ-7 лучших сериалов

Через хорошие сериалы, можно больше понять мир ребенка, что в реальной жизни через разные и странные обстоятельства нельзя до конца это сделать.

Как пишет УП.Життя, недавно вышел третий сезон популярного сериала "Удивительные чудеса" (Stranger Things). В сериале много хороших, комедийных ситуаций, с бытовыми и жизненными, хорошо понятными вещами для юношей и девушек: дружба, первая влюбленность, отношения с родителями и одноклассниками или старшеклассниками, общие страхи и общие их преодоления.

Сериалы для детей УП.Життя

В сериале "Энн" (Anne) рассказывается о сироте, которую усыновляют (именно усыновляют) двое пожилых людей.

"Образ Энн – это образ нестандартной персоны, максимально открытого экстраверта с широко развитой эмоциональностью и фантазией: как она придумывает на ходу, как фантазирует в школе! Да это как минимум готовый писатель!" – говорится в сообщении.

Сериалы для детей УП.Життя

В кинокартине "Затерянные в космосе" (Lost in Space) рассказывается о семье Робинсонов, которая должна совершить путешествие в соседнюю звездную систему, чтобы начать крупномасштабную эмиграцию из скоро нежиттепридатнои Земли. Но они сбиваются с курса и теперь должны найти способ продлить свою миссию.

Фильм показывает детей такими, какие они есть, со ссорами старших с младшими, подростковыми выходками, желанием открытий и безрассудством, самоотречением и геройством.

Сериалы для детей УП.Життя

А сериал "Моя гениальная подруга" (L'amica geniale) о жизни двух подруг из бедного района послевоенного Неаполя. История начинается в наши дни с тревожного телефонного звонка пожилой женщине. Ее собеседник говорит, что исчезла его мать – подруга главной героини. Вместо того, чтобы отправиться на ее поиски, женщина вдруг погружается в кресло и начинает вспоминать свое детство.

Сериалы для детей УП.Життя

"13 причин почему" (13 Reasons Why) наделал много шума. Здесь поднимается тема не просто насилия, а его восприятие посторонними, ведь знать и ничего не делать тоже есть преступлением. Сериал обращает внимание на учеников, на школы и на родителей, которые часто не обращают внимание на своих детей и их проблемы, или просто не знают, что делать.

Сериалы для детей УП.Життя

Кинокартина "С любовью, Нина" (Love, Nina) рассказывает о маме, которая все время работает, и папе, с которым мама не спит. Однако они все равно живут вместе, воспитывая малолетних детей. А за ними ухаживает 20-летняя няня Нина, которая пытается устроить и свою личную жизнь.

Сериалы для детей УП.Життя

Наваристый музыкально-исторически-драматично-мелодраматический сериал "Отрыв" (The Get Down), один из немногих о подростках в музыке. В центре сюжета оказывается группа темнокожих подростков, живущих в одном из бедных районов Южного Бронкса. В них нет ничего, кроме огромного таланта и твердого намерения оставить свой след в истории.

Сериалы для детей УП.Життя

Именно такие сериалы нужно смотреть с детьми. Ведь они показывают то, что родители не всегда замечают.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано топ-10 фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!