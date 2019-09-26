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"Помогите осуществить две мечты!" Обучение одесского школьника оказалось под угрозой

2.6т Читать материал на украинском

Из-за обучения во вторую смену в одесской школе ученик 6-го класса вынужден выбирать между двумя мечтами: стать известным баскетболистом или вступить в Ришельевский лицей.

О проблеме рассказала мать мальчика Оксана Малыш на Facebook-странице, умоляя о помощи.

"Уже два года Костя ездит с Поселка Котовского 4-5 раз в неделю на тренировки в ДЮСШ им.Литвака на ул. Пушкинскую. Ездит сам в маршрутках, в любую погоду. А в школе его любимые предметы математика и информатика. В этом году пробовал поступать в Ришельевский лицей, не набрал необходимое количество баллов. Готовится поступать в следующем учебном году", – написала женщина.

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По ее словам, сын пошел в школу по месту жительства. А по новому Порядку зачисления в заведения общего среднего образования по прописке они не могут перейти в другую школу на первую смену.

Женщина просит посоветовать законный вариант решения проблемы, ведь три раза в неделю ее сын выбирает, какую мечту осуществлять.

"Есть условия: необходима прописка рядом со школой (рядом с нами только вторая смена) и должно быть свободное место. К сожалению, новые учебные заведения не рождаются, а старые – переполнены", – поделилась одесситка.

награда школьника

награда школьника

Facebook Оксана Малыш

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Тема
Школа
Место
Украина Одесса
Теги
школа ребенок новости Одессы
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