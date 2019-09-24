"Помогите!" Коллектив захваченного одесского медвуза обратился к Гончаруку

Студенты и преподавательский коллектив Одесского национального медицинского университета написали открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку из-за попыток давления и запугивания педагогов и студентов.

В обращении отмечено, что из-за незаконных действий экс-руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун учебное заведение оказалось в руках рейдеров (чтобы посмотреть заявление, доскрольте до конца страницы).

"Прежнее руководство Минздрава продало должность ректора нашего университета и в июле 2018 года незаконно уволило Запорожана М.В. с этой должности", – отметили в обращении.

Именно после этого начались рейдерские атаки и силовой захват учебного заведения.

В соответствии с Законом Украины "Об образовании", вуз имеет право на автономию и самоуправление. Поэтому коллектив избрал и.о. ректора Юрия Сухина.

Впрочем, по мнению коллектива, Минздрав решил физически уничтожить учебное заведение. В университете заблокированы счета, преподаватели более полугода без зарплат, а студенты без стипендий. Учебное заведение не может оплачивать даже коммунальные услуги.

Обращение коллектива одесского медвузов Стопкор

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад сообщила, что вузы Украины будут финансироваться по-новому.

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