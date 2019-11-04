Покажи свою школу! Украинские ученики запустили интересный флешмоб. видео

Школьники запустили интересный флешмоб "Юкрейниан скул чек", где хвастаются украинскими школами на весь мир.

Видео ученики обнародовали в сети ТикТок. Так, школьники уже поделились такими учебными заведениями как №83 в Львове, №23 и №134 в Днепре, говорится в сюжете #ШоТам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Показывают столовые, учебные классы и даже туалеты. Пользователи сих пор не верят, что такое действительно есть в Украине, а вы посмотрите сами!" – говорится в сообщении.

Также отмечается, что все школы, которые показаны в сюжете, государственные, а не частные. Средства на реконструкцию выделили из государственного и местного бюджетов. Благодаря реформе образования, уже реконструировано 136 школ и построено 51 новую.

Школа №23 в Днепре Скриншот видео

Школа №134 в Днепре Скриншот видео

Флешмоб "Юкрейниан скул чек" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине школьники начали зарабатывать на отходах.

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