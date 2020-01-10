Пока хирург гулял: в России студенты-медики ампутировали мужчине ногу

Хирург Ковдорской больницы в Мурманской области (Россия) поручил студентам без опыта ампутировать ногу пациенту.

Инцидент произошел в июле 2019 года. Больной находился под наркозом 8 часов, а операция "необоснованно" продолжалась 7 часов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Все это время трое учеников четвертого курса медицинского института проводили ампутацию вместо врача. Хирург во время процедуры стоял рядом и периодически выходил из операционной, а студенты работали", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что хирург знал о невозможности прямого участия студентов в операции из-за недостатка знаний и навыков.

Следует отметить, что о самочувствии пациента после хирургического вмешательства и качестве выполненной работы не сообщается.

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