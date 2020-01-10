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Пока хирург гулял: в России студенты-медики ампутировали мужчине ногу

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Хирург Ковдорской больницы в Мурманской области (Россия) поручил студентам без опыта ампутировать ногу пациенту.

Инцидент произошел в июле 2019 года. Больной находился под наркозом 8 часов, а операция "необоснованно" продолжалась 7 часов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Все это время трое учеников четвертого курса медицинского института проводили ампутацию вместо врача. Хирург во время процедуры стоял рядом и периодически выходил из операционной, а студенты работали", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что хирург знал о невозможности прямого участия студентов в операции из-за недостатка знаний и навыков.

Следует отметить, что о самочувствии пациента после хирургического вмешательства и качестве выполненной работы не сообщается.

Пока хирург гулял: в России студенты ампутировали мужчине ногу

Пока хирург гулял: в России студенты ампутировали мужчине ногу

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщине ампутировали три конечности из-за неправильного диагноза.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Россия Мурманск
Теги
Новости России медики
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
На Украине ещё прикольнее ,клоун Верховный главнокомандующий
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