Подготовка первоклассника к 1 сентября: опубликована инструкция для родителей

Уже через несколько недель во всех школах Украины начнется учебный процесс. Поэтому родителям будущих учеников стоит сейчас начинать думать, что нужно сделать для подготовки ребенка к обучению без лишней суеты.
Одно из распространенных вопросов – когда праздновать первый звонок, ведь 1 сентября приходится на воскресенье. Учреждениям общего среднего образования предоставлено разрешение проводить праздник начала учебного сезона по своему усмотрению, пишет Всеосвіта.
"Поэтому, по желанию администрации школы, празднование может произойти как в формате традиционной линейки с речами чиновников, так и по неординарным сценарием, 30 или 31 августа накануне завершения каникул, так и 2 сентября вместе с первым учебным днем", – говорится в сообщении .
Следующий вопрос, который волнует родителей, – что ребенок должен знать. После старта реформированной образовательной системы – Новой украинской школы, немало изменилось. В частности, родители ребенка, который достиг шести лет и проживает в районе в подчинении которого и есть школа, вправе подать заявление на принятие в учреждения образования. Администрация, в свою очередь, обязана зачислить нового ученика. Если научить ребенка писать и читать еще до первого класса, тогда можно уменьшить нервозность ученика и облегчить ему обучение.
первоклашки
Коломыя Сегодня
Также родители первоклашек волнуются из-за покупок, ведь понимают, что заметных расходов не избежать.
Чтобы не купить лишнего, стоит узнать, какие именно правила формы работают в конкретном учебном заведении. Отдельные школы самостоятельно закупают одежду, другие предоставляют выбор родителям, предоставив критерии (например по цвету, фасону и т.д.).
Относительно спортивной формы – предпочтение лучше отдать натуральным тканям и качественному производителю. Для занятий подойдут легкие и удобные кроссовки, предназначены для бега.
При выборе рюкзака нужно будет обратить внимание на:
ортопедическую спинку с жестким каркасом;
мягкие шлейки, повторяющие изгиб плеча от 5 до 8 сантиметров в ширину;
правильные размеры: не шире плеч и не ниже талии ребенка.
Часто в школах есть свои правила и требования относительно канцелярских принадлежностей. Поэтому лучше спросить у учителя, что приобрести первокласснику.
Несмотря на все, родителям нужно сохранять спокойствие. Это поможет ребенку проще адаптироваться к школьной жизни.
Подготовка к первому классу
2018.pp.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как собрать ребенка в школу и не разориться.
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