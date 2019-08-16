Подготовка к школе: стало известно, сколько должен весить рюкзак первоклассника

Согласно санитарно-гигиеническим нормам рюкзак первоклассника должен весить 1,5-2 кг для его безопасности.

Как пишет Наша мама, чтобы примерно рассчитать вес портфеля, нужно учесть количество предметов на каждый день.

"Например, в начальной школе это будет 3-5 уроков в день, а в старших классах – до 7-8. Поэтому можно положить в портфель соответственно столько учебников, пенал со всем необходимым (ручки, карандаши, ластик, фломастеры, корректор), бутылку с водой, какой-нибудь фрукт и бутерброд. Также следует учесть и вес рюкзака", – говорится в сообщении.

Чтобы малыш не носил тяжесть каждый день, можно оставлять в школе запасной комплект учебников или договориться с соседом по парте и распределить книги пополам.

школьники ye.ua

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