Под Житомиром учителя устроили страйк из-за зарплат: сеть в гневе

В Житомирской области 19 октября около 100 учителей ограничили движение транспорта на автодороге "Киев-Ковель" с требованием к местной власти решить вопрос с выплатой зарплат.

Как рассказал на странице в Facebook Степан Василюк, митинг устроили жители Лугинской территориальной общины.

Главное управление Национальной полиции области сообщило, что дорогу перекрыли около 10:00. По состоянию на 12:00 движение транспорта было полностью восстановлено.

Учителя перекрыли дорогу Facebook Степан Василюк

Проблемы с зарплатами учителя начали ощущать с февраля этого года. Со второго полугодия года выплаты прекратилась совсем.

Перекрытие движения, по словам Василюка, происходило "достаточно цивилизованно".

"Через каждые 10 минут люди расступались и давали возможность проехать около сотни автомашин, которые накапливались за это время. Практически ни одного недовольства от водителей", – заявил он.

Учителя перекрыли дорогу Facebook Степан Василюк

"После подачи заявки местные полицейские провели профилактические беседы по месту жительства со многими потенциальными участниками акции, в которых призывали их отказаться от своих намерений и отметили об уголовной ответственности за создание препятствий движению транспорта. Арестов – не было, чего не было, того не было, но предупреждения были. Продолжение следует?" – написал Василюк.

Отметим, пользователей сети возмутила ситуация с долгами по зарплатах. Некоторые поддержали митингующих и заявили, что это является негативными последствиями децентрализации.

Учителя перекрыли дорогу Facebook Степан Василюк

Учителя перекрыли дорогу Facebook Степан Василюк

Учителя перекрыли дорогу Facebook Степан Василюк

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Напомним, недавно бюджетный комитет Верховной Рады отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вначале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководительница МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

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