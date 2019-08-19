В Волынской области двое учеников "Луцкой вечерней школы" избили и ограбили учителя.

Как передают "Волынские новости", инцидент произошел в селе Озеро Киверцовского района. 11-классники напали на мужчину, когда он вышел со школы и направился к дороге Луцк-Маневичи.

Подростки избили педагога, в частности, наносили ему удары по лицу. Затем школьники отобрали сумку мужчины, в которой был мобильный телефон и документы. Общая сумма ущерба составила 4 тысячи гривен.

ЧП произошло еще 22 октября 2018 года, однако накануне суд вынес вердикт по данному делу. Обвиняемые после допроса признали свою вину, раскаялись и попросили о смягчении наказания.

В то же время потерпевший сообщил, что ему возместили моральный ущерб и просил не назначать школьникам наказание в виде реального лишения свободы.

В итоге суд вместо четырех лет за решеткой наказал подростков двумя годами условного лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве отец школьника жестоко избил учителя. На инцидент отреагировали даже в Министерстве образования, которое обратилось в МВД.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!