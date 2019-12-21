В школе №17 города Ирпень Киевской области чиновники устроили пьянку во время учебного процесса.

Об инциденте сообщила местная жительница Людмила Першин на Facebook-странице. По ее словам, школа работает в две смены, а мероприятие началось в пятницу, 20 декабря, в 16 часов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков. Школа работает в две смены", – подчеркнула Першин.

Отмечается, что вечеринки устроили в школьной столовой, а по коридорам во время уроков разгуливали неизвестные люди.

Под Киевом в школе во время уроков чиновники устроили пьянку Facebook Людмила Першин

Под Киевом в школе во время уроков чиновники устроили пьянку Facebook Людмила Першин

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент. В комментариях они отмечали, что чиновники таким образом пытались подкупить избирателей, однако отметили, что таким агитационным мероприятиям не место в школе.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что николаевские чиновники нажились на школьниках и украли 15 млн гривен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!