Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

В гимназии города Обухова (Киевская область) школьник попал на "доску позора" из-за того, что пришел на уроки в джинсах.

Об инциденте рассказала местная жительница Наталья Кульчановская в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, в учебном заведении отменили обязательную школьную форму и ввели офисно-деловой стиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что дежурные в школе останавливают детей, которые не соответствуют стилю, делают замечания, спрашивают фамилию, которую затем записывают на "доску позора".

"Фактически дети ходят в обычной одежде, носят черные или темные джинсы. Но методы остались старые – поймать в голубых или синих джинсах и заклеймить позором", – добавила Кульчановская.

"Доска позора" в школе Facebook Наталья Кульчанивська

Пользователи соцсети возмутились таким действиям в школе и предложили учителей также записывать на "доску позора", если они "провинились".

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии школьницу изолировали от класса за ее внешний вид.

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