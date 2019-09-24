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Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

3.3т Читать материал на украинском

В гимназии города Обухова (Киевская область) школьник попал на "доску позора" из-за того, что пришел на уроки в джинсах.

Об инциденте рассказала местная жительница Наталья Кульчановская в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, в учебном заведении отменили обязательную школьную форму и ввели офисно-деловой стиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Отмечается, что дежурные в школе останавливают детей, которые не соответствуют стилю, делают замечания, спрашивают фамилию, которую затем записывают на "доску позора".

"Фактически дети ходят в обычной одежде, носят черные или темные джинсы. Но методы остались старые – поймать в голубых или синих джинсах и заклеймить позором", – добавила Кульчановская.

"Доска позора" в школе

"Доска позора" в школе

Facebook Наталья Кульчанивська

Пользователи соцсети возмутились таким действиям в школе и предложили учителей также записывать на "доску позора", если они "провинились".

Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

Скриншот комментариев

Под Киевом школьник попал на "доску позора" из-за одежды: вспыхнул скандал

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии школьницу изолировали от класса за ее внешний вид.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
школа скандал в школе
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Надо было быстро заправить пиджак в трусы, как пьяный президент Украины, и всё было бы по фэн Шую.
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Батонов Иван
Батонов Иван
Офисно-деловой стиль, значит. Интересно, а если бы он пришел в вышиванке и шароварах, его бы посмели на доску позора повесить?
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Батонов Иван
Батонов Иван
Борисс Робот, да, думаю скоро тебе надо будет кокошник из закромов доставать. Времена меняются, да, свидомитик?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Батонов Иван, маловероятно... вот если бы пришел в кокошнике как ты...тогда сразу... ПС а кокошник поместили бы рядом...
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