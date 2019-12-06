Родители и учителя против экс-директора: как скандал в школе под Киевом сделал детей заложниками

Ученики лицея "Дизайн-освіта" города Борисполя Киевской области уже около месяца учатся в напряженных условиях. Все потому, что в школу собирается вернуться экс-руководительница учебного заведения Лариса Власенко, против которой выступают родители, учителя и даже местная власть.

О деталях противостояния OBOZREVATEL рассказала мать второклассницы, активистка Анна Бронникова. По ее словам, обострение конфликта с учителями и родителями состоялось в январе 2019 года. Однако учителя рассказывали, что споры с Власенко продолжались около 5 лет.

3 мая 2019 года родители и учителя добились увольнения Ларисы Власенко с должности руководителя лицея "Дизайн-освіта". Летом заведение возглавила Надежда Семчик, которая прошла конкурсный отбор.

Надежда Семчик Школа I-III ступеней № 289 Дарницкого района. Киева

"Власенко отказывалась проводить тендеры на закупки, потому что ей так было проще воровать школьные деньги. А Надежда Семчик все закупки проводила через тендер, мы ей верим, потому что финансирование на нашу школу увеличилось за время ее руководства. В школе сделали ремонт, закупили дополнительные учебники и многое другое", – рассказала мать второклассницы.

Однако Власенко отказалась ставить свою подпись об ознакомлении с приказом об увольнении. 3 мая в 17:00 она находилась на рабочем месте и проверяла тетради учеников в своем кабинете, а на следующий день поехала отдыхать.

Как стало известно, вечером в день увольнения экс-директор по телефону договорилась о получении больничного листа, несмотря на то, что коллеги видели ее абсолютно здоровой. Благодаря этому 14 ноября Бориспольский горрайонный суд увольнение признал незаконным. При этом в самом учебном заведении даже не знали о том, что проходят судебные заседания.

Лариса Власенко Трудовая слава

Одной из причин негативного отношения к Власенко является то, что она "отмывала" деньги через благотворительный фонд школы.

"За поступление в школу с кого-то она требовала 500 долларов, а с кого-то – 2 тысячи. И каждый был обязан платить. Всех это устраивало. Но когда она начала унижать детей и учителей, то все начали возмущаться. Три года мой ребенок не мог попасть в школу из-за Власенко. В тот день, когда ее уволили, я прибежала и подала заявление на зачисление. Поэтому мой ребенок – первый на выход, если Власенко возобновят", – рассказала Бронникова.

Активистка отметила, что адвокаты долго не хотели браться за дело против Власенко. Ведь у экс-директора много влиятельных друзей в Борисполе и Киеве, поэтому защитники переживали за свою репутацию. И вот, спустя почти месяц, нашлись те, кто будут защищать интересы родителей и учителей в суде.

По словам учителей, работающих в "Дизайн-освіта", Власенко звонит и угрожает повесить недостачи, если они не перейдут на ее сторону. Однако педагоги не ведутся на угрозы и готовы уволиться, если женщина снова возглавит заведение.

Родители и учителя обращались в Министерство образования, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но никакого ответа не получили. Также они дважды перекрывали улицу Киевский шлях в Борисполе, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Активисты перекрывали улицу Киевский Шлях Facebook Адвокатское объединение "Vyshnevyi & Partners"

"Нам советуют смириться. А куда деть Семчик? Ее права нарушат, если уволят. Она мать-одиночка, у нее ребенок с особыми потребностями. Человек город сменила, чтобы занять эту должность", – подчеркнула Бронникова.

Следует отметить, что в правоохранительные органы подано сообщение о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 366 УК Украины, в отношении врача, который в день увольнения выдал Власенко больничный лист.

Кроме этого, подано уведомление о совершении уголовного преступления по Власенко, которая незаконно уволила заведующего школы по личным мотивам. Также обжаловано в апелляционном порядке судебное решение о восстановлении директора на работе.

Родители и учителя во время визита в мэрию Газета "ВЕСТИ" - Борисполь

После разговора с Бронниковой Адвокатское объединение "Vyshnevyi&Partners" в Facebook сообщило, что 3 декабря управление образования Бориспольского городского совета возобновило Власенко в должности директора. Однако, в связи с совершением аморального проступка, не совместимого с продолжением работы, 4 декабря ведомство уволило женщину с должности директора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Кировоградщине массово уволились учителя и директор школы.

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