Почти каждый пятый зарегистрированный не явился на ВНО в магистратуру

В Украине более 55 тысяч абитуриентов прошли единственный вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку, что составляет 84,4% от общего количества зарегистрированных участников.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, основная сессия тестирования проводилась в две смены: первая – в 10:00, вторая – в 14:00. Участникам предложили 42 задания, на которые отвели 60 минут.

Сдать ВНО в магистратуру можно было с английского, немецкого, французского или испанского языков. По результатам обоих сессий, 103 участников не допустили к пунктам тестирования. Из-за отсутствия одного из обязательных документов – 50 абитуриентов, а из-за опоздания – 53.

"Для лиц, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВИ по причинам, не зависящим от их действий и воли, есть возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Они должны в течение 3 дней с момента проведения тестирования подать в региональный центр документ, подтверждает причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление " – отмечают в пресс-службе.

Однако не все поступающие в магистратуру прошли экзамен. Абитуриенты, которые планируют поступать на специальность "Право" и "Международное право", будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) по праву и общих учебных юридических компетенций. Оно состоится 4 июля 2019 года.

ВНО в магистратуру Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитический центр CEDOS совместно с Министерством образования и науки Украины разработал тест для поступающих, который поможет определиться со специальностью и учреждением высшего образования.

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