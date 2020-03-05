Из-за распространения коронавируса COVID-19 по всему миру начали закрывать школы. Около 300 миллионов учеников не могут посещать учебные заведения, поэтому детей стремятся обеспечить дистанционным образованием.

Как сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО, всего в 13 странах мира полностью закрыли все школы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Почти 300 000 000 школьников не могут обучаться через коронавирус: названы страны

Так, в список вошли: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Китай, Корея, Иран, Ирак, Италия, Япония, Кувейт, Ливан, Монголия и ОАЭ.

Приостановили обучение только в некоторых школах в 9 странах: Великобритания, Франция, Германия, Пакистан, Корея, Сингапур, Таиланд, США и Вьетнам.

"Мы работаем со странами, чтобы обеспечить непрерывность обучения для всех, особенно детей и молодежи, находящихся в неблагополучном положении, которые, как правило, наиболее сильно пострадали от закрытия школ", – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из коронавирус в Украине отменять массовые мероприятия.

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