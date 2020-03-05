Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Почти 300 миллионов школьников не могут обучаться из-за коронавируса: названы страны

883
Читать материал на украинском

Из-за распространения коронавируса COVID-19 по всему миру начали закрывать школы. Около 300 миллионов учеников не могут посещать учебные заведения, поэтому детей стремятся обеспечить дистанционным образованием.

Как сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО, всего в 13 странах мира полностью закрыли все школы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Почти 300 000 000 школьников не могут обучаться через коронавирус: названы страны

Почти 300 000 000 школьников не могут обучаться через коронавирус: названы страны

Так, в список вошли: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Китай, Корея, Иран, Ирак, Италия, Япония, Кувейт, Ливан, Монголия и ОАЭ.

Приостановили обучение только в некоторых школах в 9 странах: Великобритания, Франция, Германия, Пакистан, Корея, Сингапур, Таиланд, США и Вьетнам.

"Мы работаем со странами, чтобы обеспечить непрерывность обучения для всех, особенно детей и молодежи, находящихся в неблагополучном положении, которые, как правило, наиболее сильно пострадали от закрытия школ", – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из коронавирус в Украине отменять массовые мероприятия.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Учеба за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Учеба за границей Школа Коронавирус
Теги
школа дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы