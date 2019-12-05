Почему учителя увольняются? Три невыдуманные истории

Есть ли в стране дефицит учителей? Если верить МОН, то у нас даже больше педагогов, чем мы можем себе позволить. Вместе с тем, в больших городах действительно не хватает преподавателей и в селах часто один учитель ведет сразу несколько дисциплин или вообще работает на два учреждения. Мало того, учителя увольняются – мы с проектом Прошколу решили спросить их, почему. Вот три анонимных истории учителей, которых довели до увольнения.

"Учитель должен все терпеть, но этому тоже есть предел"

Ольга ждет заврешення года – и дальше увольнение. Она отдала школе 21 год, но последние 2 стали для нее адскими. В детстве Ольга мечтала быть учительницей, мечте не изменила и уже с 4-го курса работала в школе. Ей всегда было мало знаний, мало работы, голодная к вызовам, детским улыбкам, она проходила новые и новые курсы, овладевала предметами, проводила на уроках кинопоказы, устраивала дискуссионные клубы, учила детей ораторскому искусству и разбираться в литературе и художниках, анализировать книги, задавать правильные вопросы и выражать собственное мнение. Учительница из небольшого райцентра готовила победителей областных олимпиад, но ни разу так и не получила награды и признание от своей школы.

Два года назад пришла новая директор и начались увольнения учителей. Новое руководство привело новых преподавателей и пыталось удержать их на местах. Однако, по словам Ольги, на старших учителей начали давить. Отказывали в повышении квалификации, запрещали проходить внеочередную аттестацию, умышленно не подавали на курсы или вообще забирали часы работы.

"Впервые в жизни у меня опустились руки, а увольнение стало реальностью. Работа превратилась в страшные пытки. Каждое утро ты, как на поле боя, нежелателен, не нужен. Я просыпалась и сразу пила успокоительные, потому что знала, что сегодня в очередной раз будет ссора – они найдут, к чему придраться. Учителя увольняются один за другим, разве это хорошо для детей?".

Если верить словам Ольги, среди коллег почти не осталось единомышленников, большинство просто ушли в другие школы. Она же не может покинуть свой выпускной класс. И мечтает, что удастся эти полгода продержаться и отдать детям все, что имеет.

"Я постоянно спрашиваю себя: мог один человек так изменить школу? Я ходила и в отдел образования, добивалась справедливости, меня отправляли на курсы с боем. Но делать это каждый раз просто не под силу. Каждое совещание – это издевательство над учителями, которые не нравятся директору. Каждое предложение воспринимается с критикой, она ругается, кричит и ты просто хочешь побыстрее уйти и закрыться в кабинете, чтобы успокоиться перед уроком. Учитель должен все терпеть, но этому тоже есть предел. Я вижу для себя только один выход – увольнение".

"Я написала заявление после того, как попала в больницу"

Другая наша героиня уже пережила увольнение и полгода проходит терапию. Школу Анны решили лишить статуса гимназии и объединить с общеобразовательной. На то были личные интересы городского совета. Но нужны были причины. Две молодые преподавательницы объединили группу родителей и побудили писать жалобы и заявления на разных преподавателей. Зачем? Чтобы пробудить интерес СМИ и снизить статус гимназии. Учителей обвиняли в непрофессионализме, упрекали недостатком педагогического образования (по закону учителем может человек с высшим профессиональным образованием и не обязательно педагогическим- прим.ред). Эта история затронула и Анну. Причин уволить ее не было, поэтому в школе устроили показательное обграбление.

Молодая учительница была заведующей лаборатории и отвечала за оборудование в ней. Однажды утром ее кабинет был открыт и из него исчезли микроскопы. Конечно, виновной сделали Анну и отстранили от работы. В школе уже начались увольнения учителей, но такой показательный случай произошел впервые. На суде не удалось ничего доказать, и учительницу вернули на должность. Но давление продолжалось и преподаватель попала в больницу с нервным срывом.

"Уже там в палате я осознала, что происходит. Эти люди ни перед чем не остановятся. Им важно уничтожить нашу школу, у них собственные коррупционные интересы. Десять человек – родители, учителя и чиновники просто сломали то, что мы строили десять лет. Я работала здесь 8 лет, я готовила детей к международным конференциям, олимпиадам, кто бы мог подумать, что в нашей школе устроят такой цирк с журналистскими расследованиями, подставными грабежами и надуманными скандалами. Я не первая жертва увольнения и даже не первая, кто попал в больницу, нашего старого завуча скорая забрала прямо с урока. Поэтому да, я написала заявление после того, как попала в больницу. Бороться невозможно, эти увольнения учителей просто трагикомедия".

"Мне выкрикивали в спину "урод"

Игорь работал в школе 12 лет и уволилил его довольно позорным образом. Городской отдел образования даже не провел ни одного расследования, преподавателя обвинили в растлении малолетних и предложили "замять дело", если он просто напишет заявление на увольнение.

Юлия Бровинський - увольнение учителя bel.biz

У Игоря есть семья, они живут рядом со школой и его родители тоже работали преподавателями. Он – один из тех, кого можно назвать учителем 21 века, стажировался за рубежом, на уроках применяет технологии и позволяет детям пользоваться гаджетами и даже готовить с их помощью проекты. Но этого оказалось мало. Игорь поссорился с одним из учеников через оценки за четверть. А дальше – конфликт с родителями, заявления директору о неадекватности учителя, подозрения о его нетрадиционной ориентации и увольнение. Директор пытался даже стать на сторону учителя и уверял, что никаких противозаконных или аморальных действий не было. Но родители не остановились, нашли протекцию в отделе образования и развернули настоящую антикампанию. Кто-то распространил слух, что Игорь приставал к старшеклассникам, мол, он слишком активно общается с детьми, переписывается с ними в мессенджерах (учитель позволял писать ему вопросы о проектах – прим. ред.) Все требовали уволить учителя.

"Я не мог спокойно пройти по улице, даже дети соседей мне выкрикивали в спину "урод". Не представляю, где они это и услышали. Моя семья стресовала больше меня. Я понимаю, почему так произошло. Вина только в том, что я повысил голос на парня и сказал, что он заслуживает плохую оценку, если хочет получить лучше, пусть приложит усилия. У его отца много связей, я об этом не подумал. Да и кто бы мог представить, что мне придумают историю чуть ли не о маньяке-то. Сейчас это все немного утихло. Подожду, пока переезжать не планирую, но такую возможность мы рассматривали. Пока преподаю онлайн-курсы".

Увольнение – тема, о которой учителя не любят говорить вслух. Причиной могут называть маленькую плату, ужасные условия в школах, стресс на работе. Но на самом деле, часто учителя ломаются через моббинг и унижения, из-за давления со стороны директоров. В прошлый раз мы говорили, почему сельские школы решили закрыть. Если же у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам на бесплатную консультацию учителей proshkolu.com.

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