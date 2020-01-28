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Почему учителя травят детей: образовательный омбудсмен в Украине назвал причины

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что чаще всего основной причиной травли со стороны учителя в школах является профессиональное выгорание.

Как рассказал педагог в интервью ZN.ua, такие проблемы лучше решать в разговорах с психологом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Учитель должен понимать, что ему нужна помощь. Если человек не осознает проблемы, если он сам не настроен ее решить, очень трудно что-то сделать. Дать отпуск? Но в учителей и так отпуск два месяца", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, ситуации буллинга бывают разными: и когда учителя травят детей, и когда наоборот. Однако в Службу образовательного омбудсмена обращений по поводу случаев, когда ребенок травил учителя, пока не было.

Почему учителя травят детей: образовательный омбудсмен назвал причины

Почему учителя травят детей: образовательный омбудсмен назвал причины

УП.Життя - Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, названные регионы Украины, где больше всего страдают от школьного буллинга.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети преподаватель буллинг школа
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Учителя травят детей ? да потому что бы классы меньше стали - нет ученика- нет проблем - зарплата за классное руководство та же )))) Абдуссменн не дремлет на Украине - выведет таки учителей как класс !
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