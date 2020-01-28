Почему учителя травят детей: образовательный омбудсмен в Украине назвал причины

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что чаще всего основной причиной травли со стороны учителя в школах является профессиональное выгорание.

Как рассказал педагог в интервью ZN.ua, такие проблемы лучше решать в разговорах с психологом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Учитель должен понимать, что ему нужна помощь. Если человек не осознает проблемы, если он сам не настроен ее решить, очень трудно что-то сделать. Дать отпуск? Но в учителей и так отпуск два месяца", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, ситуации буллинга бывают разными: и когда учителя травят детей, и когда наоборот. Однако в Службу образовательного омбудсмена обращений по поводу случаев, когда ребенок травил учителя, пока не было.

Почему учителя травят детей: образовательный омбудсмен назвал причины УП.Життя - Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, названные регионы Украины, где больше всего страдают от школьного буллинга.

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