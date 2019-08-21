Почему учитель всегда виноват? Типичные причины бесправия

Мы уже говорили с вами о буллинге учителя, отношениях со старшими коллегами — иногда в школе приходится буквально выживать. И сегодня в блоге Pro.Школу подумаем, почему так произошло, что учитель — абсолютно бесправное существо.

"Когда я закончила пединститут, пришла работать в школу, где сама училась. И не могла долго привыкнуть, что теперь все учителя — мои коллеги. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что они — вовсе не боги, как раньше все мы думали. И прав у них и нас всех меньше, чем у кого-либо", — Оксана, учительница географии

Можно сколько угодно упрекать учителей в том, что они пользуются устаревшими методиками, живут по правилам советской школы, вообще считают учащихся за ничто. Но даже если мы будем говорить только об идеальных педагогах и настоящих реформаторах, молодом поколении или лучших представителях профессии — все они все равно ходят по тонкому лезвию социальной зависимости. От родителей, администрации и учащихся. У учителей значительно меньше прав, чем прописано в законе. Почему? Попробуем разобраться.

1. Работа, которая мешает работать

Учитель кроме педагогической нагрузки должен писать кучу отчетов и копаться в бумажной работе. Сегодня школа пытается применить все новинки автоматизации: электронные отчеты, дневники, чаты в мессенджерах и программы учета. Но несмотря на всю эту автоматизацию, к будущему еще шагать и шагать. Большинство школ в Украине вообще не имеют доступа к технологиям, а те, что имеют — все равно используют их не до конца. И часто учителям приходится писать все отчеты вручную, еще и заполнять электронные формы. А за несвоевременную подачу таких документов администрация школы может взимать штраф или выписывать выговоры. Вместо того, чтобы облегчить работу учителям и дать возможность отдавать свое время детям, система наоборот еще больше наваливает лишней работы учителям.

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2. Такой "длинный" летний отпуск

"Чего жаловаться, вы только посмотрите, какой у них отпуск летом, такого большого нет ни у кого!" - это, пожалуй, любимая фраза тех, кто лишний раз хочет указать учителям на их место. Но представьте, что учителя часто работают и на выходных – из-за олимпиад или конкурсов, проверяют домашние работы после школы, составляют дополнительные программы, заполняют уже упомянутые отчеты и принимают экзамены во время того самого лета. А еще есть лагеря, экскурсии – в общем весь отпуск длится на неделю-две больше, чем у рядового работника в Украине. И вспомните, что взять егое можно только летом, ведь весь год продолжается обучение. Поэтому это достаточно условная привилегия.

3. Репетитор по совместительству

Что входит в обязанности учителя? Это уже почти стало риторическим вопросом. Даже несмотря на то, что есть рудовой договор, должностные инструкции, есть еще "призвание" — о котором так часто упоминают в обществе. И напоминают, что учитель — это стиль жизни, поэтому он должен отдавать все свое время детям. Разве никакая другая профессия не является призванием? Учителя должны учить детей, готовить их к экзаменам, тренировать перед ЗНО и помочь получить заветные баллы, чтобы можно было поступить в вуз мечты. Учитель хочет дать детям, в первую очередь, знания и шанс получить достойное будущее. Но этого не прописывают ни в одной должностной инструкции. А подготовка к ЗНО, например, вообще должна происходить во внеурочное время. Несмотря на это, педагоги все равно пытаются подготовить своих детей к жизни как можно больше. Отсутствие благодарности — это уже как норма, ведь большинство уверены, что учителя всем должны.

4. Увольнение — как постоянная угроза

Уволить учителя могут даже за то, что он слишком громко думает, ходит не в той одежде. Конечно, законные причины назовут другие. Но на самом деле, если ты не нравишься родителям, коллегам или администрации, тебя найдут, как отправить на скамью запасных. Права учителя очень ограничены коммуникацией с детьми и родителями. Если ты ставишь плохие оценки детям влиятельных родителей, хочешь внедрять новую методику в школе, где все привыкли к старым-простым правилам — ты уже в зоне риска. Слово родителей, один кривой взгляд директора, которому не нравится слишком "смелые" решения — и учитель должен искать себе новое место работы. Неважно, как хорошо ты преподаешь и имеешь ли существенное влияние на детей. Если необходимо найти козла отпущения, чтобы успокоить нервных родителей, школа всегда найдет его среди учителей.

"У нас один мальчик постоянно списывал на уроках и получал хорошие оценки. Пришел новый учитель, заметил это и начал следить за учеником. Его результаты, конечно, упали. А это был выпускной класс. Впоследствии учителя мягко попросили не брать на себя греха, потому что родители парня были очень влиятельными и хотели, чтобы он с отличием окончил школу", —- Андрей, учитель математики

5. Один на один со сложными учениками

"Вам стоит найти подход" — если в классе есть проблемы с поведением или с конкретным учеником, администрация повесит все на учителя. Никто не хочет выносить сор из избы и обращать внимание на то, что часто учителям нужна помощь психологов или даже социальных служб. В 95% случаев, учителю скажут, что это его проблемы — когда у него плюются на уроках, оскорбляют, срывают контрольные или устраивают драки в классе. Конфликтов с родителями не хочет никто, остаться без премий от города или стать причиной падения рейтинга школы тоже не желает ни один директор. Поэтому учителям приходится решать эти "свои" проблемы в одиночку.

6. Коллектив конкурентов

К сожалению, сами учителя живут в режиме постоянного ожидания ножа в спину. Довольно часто между коллегами складываются напряженные отношения. Все боятся потерять работу, впасть в немилость директора и оказаться на лаве "оппозиционеров". Права учителя настолько ограничивают, что они не готовы жертвовать своим местом ради блага коллег. Поэтому даже в учительской ты в активном боевом режиме. И постоянные педсоветы, собрание коллектива и комитеты отнюдь не способствуют здоровой атмосфере в школе.

На самом деле, все эти причины — действительно весьма условны и поверхостны. Учителя чувствует себя беззащитно. Они должны отвечать перед всеми и за все. Это не помогает выполнять свою работу на отлично. И все, что нужно учителям — поддержка и немного уважения. Про буллинг учителя мы говорили в прошлый раз. Бесплатная консультация для всех учителей страны Pro.Школу продолжает работать, поэтому пишите нам на proshkolu.com, чтобы знать и пользоваться своими правами.

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