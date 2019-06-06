Почему студенты списывают: взгляд экспертки

Украинские студенты прибегают к плагиату не потому что лентяи.

Об этом рассказала в программе Радіоранок на Громадськом радіо бывшая первая заместительница Министра образования и науки Украины, вице-президентка Киевской школы экономики Инна Совсун.

Она уверена, что проблема списывания - системная.

"Сейчас мы видим ряд исследований, которые проводятся, чтобы зафиксировать эту проблему, найти ее причины, разложить ее по полочкам, так как только в таком виде мы можем начать ее решать", - рассказала экспертка.

А на своей странице в Facebook Совсун опубликовала результаты исследования аналитического центра CEDOS, которые показали, что:

60% студентов занимаются плагиатом из-за необходимости выполнять много письменных работ;

54% учащихся вузов списывают, потому что им не интересны темы их работ;

49% списываемого является результатом отсутствия понимания: в чем заключается необходимость и цель написания работы;

35% студентов плагиатят из-за отсутствия практического применения результатов их работы;

28% плагиата - это результат повторяемости тем письменных работ;

24% студенты списывают, поскольку не видят заинтересованности преподавателя в работе и имеют низкий уровень мотивации.

Над решением первой проблемы экспертка работала во время своей работы в Министерстве образования.

За один семестр студенты украинских университетов вынуждены прослушать 10-15 курсов, а в конце большинства из них написать работу. Поэтому из-за загрузки, по ее мнению, они вынуждены списывать чтобы как-то облегчить себе жизнь.

Совсун предлагала ограничить количество дисциплин за семестр хотя бы до восьми и тем самым ослабить давление на студентов в учебном процессе.

Другие причины плагиата в студенческих работах, считает экс-заместитель министра, - это отсутствие четкого понимания и мотивированности. Как отмечает Совсун, молодежь плохо представляет, для чего учится, а значит - не имеет мотивации добросовестно выполнять задания.

А вот в США, говорит экспертка, ситуация совсем другая. Конечно, американские студенты тоже не чураются плагиата, но называют главной причиной списываемого внешнее давление насчет успехов в учебе. Иными словами, чем сильнее давят на студента преподаватели или родители, требуя от него хороших оценок, тем больше вероятности, что этот студент будет списывать.

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