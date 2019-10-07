Почему современные дети не читают и как с этим бороться

Дети все меньше интересуются книгами и, кажется, что библиотеки скоро совсем опустеют, а книжные магазины обанкротятся.

Но что же влияет на то, что чтение все меньше завлекает современную молодежь?

Терри Хейк, основатель и главный редактор образовательного портала "TeachThought" рассказал о причинах незаинтересованности детей в чтении, а также поведал, как с этим бороться.

pixabay.com

1 „Неправильные“ книжки

Нет людей, которые не любят читать, есть те, кто не подобрал для себя интересную книгу.

Кажется, что литература заканчивается на школьной программе, однако это совершенно не так, ведь в мире настолько много книг, что обязательно есть та, которая понравится и станет любимой.

Главный совет в этом случае — пробовать. Открывать для себя разные жанры и писателей. Тогда в один момент вы найдете для себя то, от чего навсегда забудете фразу „не люблю читать“.

2. Стратегии чтения

А знали ли вы, что есть стратегии чтения, с помощью которых можно добиться не только любви к книгам, но и повышения продуктивности?

Таких стратегий можно найти уйму, начиная от тренировки скорости чтения и продолжая другими интересными способами научиться правильно читать.

3. Чтение пугает

Приходя в школу нам приходится тянуться к общепринятым нормам. Чтение вслух, скорость чтения, большое количество литературы, которую не все дети успевают прочитать. После этого книги могут восприниматься как нечто пугающее, то, к чему не хочется возвращаться.

Чтобы решить данную проблему, нельзя заставлять ребенка читать, нужно заинтересовать его книгами.

4. Обстановка

Как можно получить удовольствие от процесса чтения, когда обстановка постоянно мешает?

Слишком шумно, слишком тихо, слишком холодно, постоянно что-то отвлекает - не важно. Все это может послужить фактором отсутствия тяги к чтению.

Выделите отдельное место, в котором атмосфера будет способствующей комфортному чтению.

5. Отсутствие мотивации

Некоторым людям нужна причина для того, чтобы потратить свое время на нечто, под названием книга.

Найдите причину для чтения, откройте для себя этот процесс, как возможность развить критическое мышление и нужные для жизни знания. Анализируйте то, что читаете.

6. Отсутствие времени

В день по 200 дел и такое пассивное, долгое и необязательное действие как чтение в этот список не входит. Однако необязательно тратить на книгу пол дня и читать "Война и мир" в оригинале.

Составьте график дня и выделите хотя бы 15 минут на чтение

7. Недостаток словарного запаса

Вряд ли можно читать с удовольствием, когда не понимаешь смысла текста. Здесь играет роль проблема ограниченного словарного запаса, и она решается крайне просто — учите новые слова! То, что вы являетесь носителем языка, не означает, что вы знаете все его грани.

Чтение - это не привычка. Чтение - это мышца, которую нужно тренировать. Чем больше вы читаете, тем больше вы хотите читать.

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