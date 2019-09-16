Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Почему не нужно родителям делать домашнее задание с ребенком

217 Читать материал на украинском

Если кто-то из родителей делает вместо ребенка домашнее задание, он лишает школьника силы воли и потенциала.

Когда первоклассник идет в школу, он еще не знает, как нужно организовать свой день, как сесть за уроки и тому подобное. Поэтому сначала родители показывают ребенку, как это делается, а потом малыш делает это сам, пишет Наша мама.

Новости
Законно ли школьникам убирать классы: разъяснение юриста

"Идеально, когда не один из родителей учит своего ребенка, а другой человек. Дело в том, что родители склонны эмоционально привлекаться к выполнению домашнего задания, ведь для них это важно. Им хочется быть идеальными преподавателями, и если ребенок чего-то не понимает, они воспринимают это как собственную неудачу", – говорится в сообщении.

Кроме того, современные дети и родители имеют очень мало возможностей быть вместе. Если ребенку не хватает времени с родителями, то он будет затягивать выполнение домашнего задания, чтобы мама или папа дольше побыли рядом с ним.

Домашнее задание

Домашнее задание

Детский клуб SmArt Kids Борисполь

Как сообщал OBOZREVATEL, учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Воспитание" на OBOZREVATEL.

Темы
Воспитание Школа
Теги
дети школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы