Почему не нужно родителям делать домашнее задание с ребенком

Если кто-то из родителей делает вместо ребенка домашнее задание, он лишает школьника силы воли и потенциала.

Когда первоклассник идет в школу, он еще не знает, как нужно организовать свой день, как сесть за уроки и тому подобное. Поэтому сначала родители показывают ребенку, как это делается, а потом малыш делает это сам, пишет Наша мама.

"Идеально, когда не один из родителей учит своего ребенка, а другой человек. Дело в том, что родители склонны эмоционально привлекаться к выполнению домашнего задания, ведь для них это важно. Им хочется быть идеальными преподавателями, и если ребенок чего-то не понимает, они воспринимают это как собственную неудачу", – говорится в сообщении.

Кроме того, современные дети и родители имеют очень мало возможностей быть вместе. Если ребенку не хватает времени с родителями, то он будет затягивать выполнение домашнего задания, чтобы мама или папа дольше побыли рядом с ним.

Домашнее задание Детский клуб SmArt Kids Борисполь

Как сообщал OBOZREVATEL, учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал