Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Почему дети прогуливают школу: украинский психолог удивила экспериментом

1.9т
Читать материал на украинском

Детский психолог Валентина Волчан опросила украинских учеников, и оказалось, что большинство прогуливают школу, потому что это место, где им неприятно, порой опасно, где их гарантированно унизят, где никого не интересует их личность.

Как рассказала експертка на Facebook-странице, она разговаривала с детьми разного возраста, из разных семей и школ, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Новости
Украина не готова к инклюзивной школе: психолог назвала виновных

Так, чаще всего дети отвечали, что прогуливают школу, потому что слишком рано просыпаться, холодно или жарко, неприятная атмосфера, ничего нового, они чувствуют давление и нет выбора.

Почему прогуливают школу: Украинский психологиня удивила экспериментом

Почему прогуливают школу: Украинский психологиня удивила экспериментом

bk55.ru

"По некоторым данным количество учащихся дистанционных школ увеличивается вдвое каждый год. Ну что же, неуважаемые чиновники образования, ваша имитация деятельности на руку владельцам этих школ и просто преступная по отношению ко всем другим ученикам Украины. Наличие в школах адекватных учителей, которые любят и уважают своих учеников, вообще никак не отменяет всего вышесказанного. Потому что их единицы", – добавила Волчан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог дала советы, как выбрать кружок для ребенка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети Психология школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы