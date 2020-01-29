Почему дети прогуливают школу: украинский психолог удивила экспериментом

Детский психолог Валентина Волчан опросила украинских учеников, и оказалось, что большинство прогуливают школу, потому что это место, где им неприятно, порой опасно, где их гарантированно унизят, где никого не интересует их личность.

Как рассказала експертка на Facebook-странице, она разговаривала с детьми разного возраста, из разных семей и школ, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, чаще всего дети отвечали, что прогуливают школу, потому что слишком рано просыпаться, холодно или жарко, неприятная атмосфера, ничего нового, они чувствуют давление и нет выбора.

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"По некоторым данным количество учащихся дистанционных школ увеличивается вдвое каждый год. Ну что же, неуважаемые чиновники образования, ваша имитация деятельности на руку владельцам этих школ и просто преступная по отношению ко всем другим ученикам Украины. Наличие в школах адекватных учителей, которые любят и уважают своих учеников, вообще никак не отменяет всего вышесказанного. Потому что их единицы", – добавила Волчан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог дала советы, как выбрать кружок для ребенка.

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