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Поборы в украинских школах: юрист рассказал, куда жаловаться родителям

1.1т Читать материал на украинском

Когда в школе у родителей требуют деньги на ремонт или другие нужды, то им следует обратиться в администрацию учебного заведения или в управление образования. Если это не помогло – в правоохранительные органы.

Как рассказал глава территориального управления юстиции города Киева Станислав Куценко, если и полиция не отреагировала, то можно обращаться в прокуратуру, жалуясь на бездействие, пишет Сегодня.

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"Поборы в школах недопустимы. Недавно в законодательстве произошли изменения, которые предусматривают, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы. Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие – добровольность", – подчеркнул Куценко .

По его словам, родители могут добровольно сделать взносы, но обязательно – на казначейский счет школы. После этого они вправе требовать отчет об использовании средств. Однако недопустимо и не предусмотрено законодательством принуждать родителей без доброй воли сдавать деньги.

Поборы в украинских школах: юрист рассказал, куда жаловаться родителям

Как сообщал OBOZREVATEL, школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборы" в столовой.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Теги
поборы в школе школа
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Про какие поборы идет речь? Почему мы мусолим эту тему? Защитники долбанные! Кого вы защищаете? Я очень давно не был в украинской школе, но в этом году внучки пошли в первый класс и я конечно побывал в школе! Киевской школе! Это просто ужас! Школа на грани полного развала! Я вообще не понимаю за счет чего эти школы вообще работают?! Зарплаты учителей мизерные, а требования родителей запредельные! В классах 30 человек первоклашек и у всех разная подготовка к школе, поэтому нагрузка на учителя бешенная! Простая няня с одним ребенком имеет зарплату больше, чем учитель с 30 учениками! Да они разбегуться скоро! Кого будете винить? Мы просто обязаны доплачивать учителям из своего кармана до приличной зарплаты! Вместе это не так много с каждого. Мы все идем в больницу и там платим врачам, санитарам и у нас это не вызывает уже истерик. Так почему же на вопросе поддержки учителя, именно финансовой поддержке у нас сразу истерика? Это же ваши дети и от жлобства мы можем просто потерять образование детей! Школа должна стать частично оплачиваемой! Другого пути нет!
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