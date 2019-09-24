Поборы в украинских школах: юрист рассказал, куда жаловаться родителям

Когда в школе у родителей требуют деньги на ремонт или другие нужды, то им следует обратиться в администрацию учебного заведения или в управление образования. Если это не помогло – в правоохранительные органы.

Как рассказал глава территориального управления юстиции города Киева Станислав Куценко, если и полиция не отреагировала, то можно обращаться в прокуратуру, жалуясь на бездействие, пишет Сегодня.

"Поборы в школах недопустимы. Недавно в законодательстве произошли изменения, которые предусматривают, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы. Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие – добровольность", – подчеркнул Куценко .

По его словам, родители могут добровольно сделать взносы, но обязательно – на казначейский счет школы. После этого они вправе требовать отчет об использовании средств. Однако недопустимо и не предусмотрено законодательством принуждать родителей без доброй воли сдавать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, школа под Хмельницким попала в скандал из-за "поборы" в столовой.

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