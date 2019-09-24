Поборы в школе: родители со всех регионов Украины заявили о вымогательстве денег

В большинстве украинских школ состоялись родительские собрания, после которых взрослые массово начали жаловаться в соцсетях на требования сдавать деньги.

Отмечается, что в учебных заведениях начали собирать средства в фонды классов, на оргтехнику, моющие средства, охрану и даже лекарства для детской аптечки, пишет Сегодня.

Мама одной из школьниц с Каменского, что в Днепропетровской области, рассказала, что их заставили деньги перечислять каждый месяц.

"90 гривен – в фонд класса, 60 – в фонд школы, 10 – на охрану. Когда спрашиваю, на что платим – меня осуждают. После таких ситуаций я приняла решение экстренно перевести ребенка в другую школу, поскольку вижу прессинг и регулярное унижение", – написала мама школьника Екатерина К.

Также родители жалуются на то, что в школах деньги хотят принимать только наличными, от официальных счетов отказываются.

Поборы в школе dt.ua

"После того, как сдали по 400 гривен на проектор, который стоит 11 тысяч гривен, сказали, что нужно еще подумать над тем, как купить шторы в класс", – рассказала мама школьника из Рубежного (Луганская область).

Впрочем, один из руководителей общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко рассказала, что в 2019 году все больше родителей отказываются платить.

"Дело в том, что в самых управлениях образования в течение последних лет все чаще говорили директорам школ, мол, денег нет, договаривайтесь с родителями. Сейчас мы знаем, что финансирование образования увеличилось, но установка "договаривайтесь с родителями" осталась", – отметила Бондаренко .

В Министерстве образования сообщили, что родительские комитеты не регламентированы ни одним из документов. Они не должны заниматься выбиванием денег.

"Родителям могу сказать так: никто и никогда в школе не имеет права у вас требовать денег", – сказала заместитель министра образования Оксана Макаренко.

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