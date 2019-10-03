Побелевшей корпус университета Шевченко снова покрасили: фото

Главный учебный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который недавно побелел, отреставрировали и перекрасили в насыщенный красный цвет.

Таким образом вуз готовится к 185-летию. Кроме фасада, модернизировали также и корпус внутри, пишет Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые красный корпус стал доступным для людей с инвалидностью и маломобильных групп людей. Внутри установили лифт итальянского производства для комфортного перемещения.

Отмечается, что главный корпус Киевского университета построили в 1843 году. Фасад длиной 145 метров изначально покрасили в светлый цвет. Впоследствии здание перекрасили в ближе к коричневого оттенка красного.

Лифт в главном корпусе информатор

Главный корпус Шевченко информатор

Главный корпус Шевченко информатор

Главный корпус Шевченко информатор

Главный корпус Шевченко информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в херсонском университете учить зарабатывать на криптовалюта.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!