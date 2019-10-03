Побелевшей корпус университета Шевченко снова покрасили: фото

Главный учебный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который недавно побелел, отреставрировали и перекрасили в насыщенный красный цвет.
Таким образом вуз готовится к 185-летию. Кроме фасада, модернизировали также и корпус внутри, пишет Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Впервые красный корпус стал доступным для людей с инвалидностью и маломобильных групп людей. Внутри установили лифт итальянского производства для комфортного перемещения.
Отмечается, что главный корпус Киевского университета построили в 1843 году. Фасад длиной 145 метров изначально покрасили в светлый цвет. Впоследствии здание перекрасили в ближе к коричневого оттенка красного.
Лифт в главном корпусе
информатор
Главный корпус Шевченко
информатор
Главный корпус Шевченко
информатор
Главный корпус Шевченко
информатор
Главный корпус Шевченко
информатор
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