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Побелевшей корпус университета Шевченко снова покрасили: фото

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Главный учебный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который недавно побелел, отреставрировали и перекрасили в насыщенный красный цвет.

Таким образом вуз готовится к 185-летию. Кроме фасада, модернизировали также и корпус внутри, пишет Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Впервые красный корпус стал доступным для людей с инвалидностью и маломобильных групп людей. Внутри установили лифт итальянского производства для комфортного перемещения.

Отмечается, что главный корпус Киевского университета построили в 1843 году. Фасад длиной 145 метров изначально покрасили в светлый цвет. Впоследствии здание перекрасили в ближе к коричневого оттенка красного.

Лифт в главном корпусе

Лифт в главном корпусе

информатор

Главный корпус Шевченко

Главный корпус Шевченко

информатор

Главный корпус Шевченко

Главный корпус Шевченко

информатор

Главный корпус Шевченко

Главный корпус Шевченко

информатор

Главный корпус Шевченко

Главный корпус Шевченко

информатор

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Киев
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