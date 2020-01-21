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"Победобесие" на марше? В России школьников заставили написать прадеду на фронт

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В Росиии учащихся старших классов заставили написать письмо прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне.

В департаменте СМИ и рекламы Москвы не сообщили, что делать ученикам, родственники которых не были на фронте, пишет Моя Школа OBOZREVATEL с ссылкой на Эхо Москвы.

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Также не отмечается, можно ли отказаться от написания письма.

Несколько лет назад четвероклассников уже заставляли писать письма своим родителям на фронт. Тогда это вызвало широкое обсуждение в России. Однако чиновники не имели никаких претензий к заданию.

В России школьников заставили написать прадеду на фронт

В России школьников заставили написать прадеду на фронт

Вікна

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе России детям устроили занятия по оттачивания навыков разгонов массовых митингов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия
Теги
Новости России письма дети скандал в школе
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Ш. Олег
Ш. Олег
До сих пор помню слова "Реквиема" Роберта Рождественского: "Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!.." Правильные слова. И акция правильная. Нужно помнить - потеря памяти приведёт к повторению.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что в этом плохого? И уж не укроини, предавшей своих предков, воевавших и погибавших за Великую Победу, зубы тут скалить. Вы прогнулись под проигравшую в Вoйне западэнщину и лично я вас презираю.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На Украине такое невозможно. Почту в схроны не носили!
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