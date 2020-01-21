"Победобесие" на марше? В России школьников заставили написать прадеду на фронт

В Росиии учащихся старших классов заставили написать письмо прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне.
В департаменте СМИ и рекламы Москвы не сообщили, что делать ученикам, родственники которых не были на фронте, пишет Моя Школа OBOZREVATEL с ссылкой на Эхо Москвы.
Также не отмечается, можно ли отказаться от написания письма.
Несколько лет назад четвероклассников уже заставляли писать письма своим родителям на фронт. Тогда это вызвало широкое обсуждение в России. Однако чиновники не имели никаких претензий к заданию.
В России школьников заставили написать прадеду на фронт
Вікна
Как сообщал OBOZREVATEL, в школе России детям устроили занятия по оттачивания навыков разгонов массовых митингов.
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