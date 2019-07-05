Победить буллинг и бюрократию в школе. Опыт Литвы для Украины

Школьный учитель должен быть современным. Он должен быть обеспечен материально, но не размер зарплаты – главное условие качественного образования.

Учитель должен быть свободен от бюрократических норм, "начальственного подхода" и "ценных указаний" сверху. Он должен быть не столько передатчиком знаний, сколько партнером и консолидатором школьников.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-министр образования Литвы, член парламента, член Комитета по образованию и науке Гинтарас Степонавичюс , который не первый год сотрудничает с МОН Украины по вопросам реформирования системы образования в стране.

– Чем опыт Литвы может быть полезен для Украины? Чем вы готовы поделиться?

– Литва является одним из наиболее искренних друзей Украины в эти нелегкие годы перед лицом военного конфликта с Россией. Конечно же, позитивные изменения в вашей стране произойдут, когда друзья будут помогать вам и делиться теми успехами или уроками, которые мы проходили, будучи страной похожей судьбы.

Я как человек, имеющий опыт системных преобразований своей страны, в последние 3 годы активно вовлекся в разные проекты преобразований, которые происходят у вас.

В Украине с довольно большой группой литовских экспертов мы работаем во многих сферах. План реформ Украины настраивает на оптимистический лад. Госпожа Гриневич болеет за преобразования. Общаясь с ее командой, мы понимаем, что это серьезные не только намерения, но и шаги.

Школьный класс, иллюстрация Репортер

– С какими конкретными инициативами вы приехали в Украину?

– Прежде всего, мы отзываемся на то, что важно для вас в контексте новой школы Украины.

Одна их таких сфер – искоренение издевательств, или буллинга в школе. Литва училась у скандинавских стран, как преодолевать эту проблему. Мы пришли к системному решению в Литве, мы видим, что это дает результат.

– В чем заключается литовское ноу-хау в решении проблемы буллинга?

– Каждая школа в Литве должна внедрять системную программу искоренения буллинга. Литва приняла на вооружение 20 наиболее эффективных программ, существующих в мире, и каждая школа выбирает одну из программ, которую они хотят внедрять. Методологии предусматривают задействование и родителей, и детей, и учителей, а также поддержку профессионалов извне.

Эти программы призваны не бороться с фактом буллинга, а сделать так, чтобы таких фактов не было. То есть это своего рода профилактика. И, конечно же, вся школа, начиная от учителя, заканчивая директором и психологом, знают, как реагировать и что делать в случае таких проявлений.

Система показала свою эффективность во многих странах, и мы видим, что это работает и в Литве. Ситуация меняется в лучшую сторону.

– В Украине часто можно услышать мнение о том, что качество образования – и среднего, и высшего – падает. Согласны ли вы, что есть некая тенденция к понижению качества образования? Если да, что с этим делать?

– Это вызов для каждой страны, потому что жизнь очень быстро меняется. Любая страна должна быть готова к постоянным изменениям и адаптации своей системы образования, чтобы она не пасла задних.

Мы в Литве тоже не совсем довольны тем, как у нас развивается система образования, но, прежде всего, необходимо определить болевые точки. Думаю, в Украине правильно делают акцент на том, что учитель должен быть современным. Разумеется, реформа, которую вы проводите в стране, не может дать мгновенных результатов, как и у нас. Но ключевым фактором был и остается учитель.

Миссия учителя меняется. Сегодня он не является вертикальным передатчиком истины и знаний. В современном мире он становится консолидатором и тем, кто может повышать мотивацию детей.

Школьники на уроке, иллюстрация nus.org.ua

Эта миссия нелегка. Но, видя вашу ситуацию, я думаю, что у вас это понимается правильно. Возможно, сказывается нехватка ресурсов, еще нет критической массы, чтобы всё это закрутилось. Но надо терпеть.

Еще один аспект – высшее образование и сегмент тех вузов, которые готовят будущих учителей. Мы в Литве интегрировали наши педагогические вузы в самые сильные университеты, они стали частью национальных университетов. Мы отказались от системы специализированных вузов, мы ушли от этого советского наследия. Мы концентрируем подготовку учителей там, где есть самые лучшие преподаватели, где мы можем привлекать зарубежных преподавателей.

Чтобы лучшие ученики хотели быть лучшими учителями, с ними должны работать лучшие из лучших.

– Вы знаете, что в Украине очень большая проблема – недостаточное финансирование сферы образования. Низкие зарплат учителей, низкие зарплаты преподавателей университетов. Считаете ли вы, что существует прямая зависимость между размером вознаграждения, которое получает учитель, и качество продукта, который он предоставляет?

– Это важный, но не единственный важный фактор. Приведу пример Финляндии. Это страна номер один в Европе по качеству образования, но нельзя сказать, что зарплата учителей там намного выше средней зарплаты по стране. Тем не менее, учитель в Финляндии – очень престижная профессия.

Наши учителя говорят: зарплата важна, но важны также условия работы. Школа самостоятельна настолько, насколько учитель в ней не втиснут в узкие рамки преподавания предмета.

Приведу еще один пример. Бюрократия в школах убивает уйму времени не только директоров, но и учителей. Когда я был министром в Литве, в 2008 году я упразднил половину бумаг в наших школах, мы также предоставили свободу школам самостоятельно решать, нужны им эти бумаги или нет.

Наряду с этим те люди, которые ответственны за образование на уровне города, области или министерства выполняют функции не контролеров, а помощников. У нас меняется философия. Кстати, человеческий фактор заложен и в украинском законе.

Гинтарас Степонавичюс Delfi

Начальственный подход и ценные указания уже не нужны. Сама школа, а не какой-то централизованный орган, лучше знает, что нужно для ее детей. Это своего рода децентрализация и укрепление самостоятельности школы.

– Сегодня в Украине учитель не мотивирован. В том числе не мотивирована и молодежь, которая заканчивает педагогические вузы. В школах много учителей с опытом работы еще в советских школах. Как следует работать с людьми из советского прошлого, как сделать так, чтобы они преподавали по-новому?

– И в Киеве, и в маленьких населенных пунктах я встречаю очень много директоров школ и учителей, которые действительно болеют за дело. У них блестят глаза, они открыты к переменам. Многим из них надо просто помочь, поддержать, дать им инструменты, новые методы обучения.

При министерстве образования уже существует коалиция партнеров Украины, в том числе Литва, которые помогают и в перевооружении учителей современными методами.

Что делать с теми, кто не желает меняться, несмотря на помощь, которую государство готово им дать? Возможно, переквалификация в другие сферы. Но, конечно же, изменения должны происходить постепенно. Образование – не та сфера, где можно ожидать мгновенных перемен.

Да, зарплаты маленькие, финансирование недостаточно, но в Литве мы пришли к выводу, что надо эффективно работать с существующими ресурсами. Это ненормально, когда в маленьких школах в одном классе обучаются дети 3, 4, 5 годов обучения. Качественного образования там не будет. Детям необходимо создавать условия хотя бы для подъезда к другой школе, где более высокий уровень образования. Инфраструктура школ – один из огромнейших резервов.

– Объем информации растет с каждым годом, учебные программы постоянно пересматриваются и дополняются, срок среднего образования также возрастает. Кажется, что этот процесс становится неконтролируемым. Вы не считаете, что еще в начальной школе можно было бы провести дифференциацию детей на гуманитариев и тех, кто более склонен к точным наукам, скорректировать и сократить учебные программы под их потребности?

– Я принципиально с этим не согласен. Мы пробовали такую профилизацию, и она себя совсем не оправдала. Мы потерпели фиаско.

Школа, общее образование не является тем местом, где дети должны ориентироваться на узкое образование. Это происходит через неформальное образование, это происходит позже, когда они выбирают профессию. В школе дети должны получить основы для будущей жизни.

– Считаете ли вы, что, помимо образования, школа должна еще и воспитывать? Нужно ли преподавать в школе религию?

– Понимание ценностей очень важно в развитии человека, и роль школы в этом очень важна. Критическое мышление должно формироваться в школе. Я уже говорил о новой роли учителя не как передатчика знаний, а в больше мере партнера и консолидатора.

Преподавание религии в школе должно быть по выбору родителей, тем более когда мы говорим о государственной или муниципальной школе. В Литве существует много школ религиозного направления. У нас были муниципальные школы с религиозным направлением, но мы отказались от этого.

В то же время мы поддерживаем религиозные школы. Католические частные школы в Литве предоставляют очень качественное образование.

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