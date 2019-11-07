"По следам Греты": Италия введет обязательные уроки об изменениях климата

Италия станет первой страной в мире, которая введет в школах обязательный предмет по изучению изменений климата и устойчивого развития.

Как рассказал министр образования Италии Лоренцо Фирамонти, также один час в неделю ученики будут изучать глобальное потепление и воздействие человека на природные ресурсы, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на The Guardian.

"Я хочу сделать систему образования Италии первой системой образования, которая ставит окружающую среду и общество в центр всего, что мы учим в школах", – заявил Фирамонти.

Отмечается, что математику, географию, физику и другие предметы также будут преподавать с точки зрения устойчивого развития. Это концепция, которая предполагает достижение баланса между удовлетворением современных потребностей человечества и защитой интересов будущих поколений.

Италия введет обязательные уроки об изменениях климата

Как сообщал OBOZREVATEL, в британской школе ввели уроки видеоигр.

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