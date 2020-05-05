Пищеварительная система человека: основные стадии. Урок по биологии за 8 класс

Еда – необходимая составляющая для человеческого организма, обеспечивающия его энергией, витаминами и минералами. В состав пищевых продуктов входят питательные вещества, которые могут использовать органы и клетки нашего организма. В этом и заключается работа пищеварительной системы человека.

Чтобы переварить еду, пищеварительная система действует поэтапно. Каждый этап важен, потому что готовит еду к следующему этапу. Вся длина пищеварительной системы составляет примерно от 6 до 9 метров. Подробнее о других системах человека вы можете прочитать в учебнике по биологии за 8 класс Н.Ю. Матяш.

Строение органов пищеварения

Схема строения органов пищеварения человека

1 – пищевод;

2 – желудок;

3 – печень;

4 – желчный пузырь;

5 – двенадцатиперстная кишка;

6 – желчный проток;

7 – поджелудочная железа;

8 – поджелудочный проток;

9 – тонкая кишка;

10 – слепая кишка;

11 – червеобразный отросток;

12 – восходящая ободочная кишка;

13 – поперечная ободочная кишка;

14 – нисходящая ободочная кишка;

15 – сигмовидная ободочная кишки;

16 – прямая кишка.

Основные стадии пищеварительной системы

Жевание. Когда вы пережевываете пищу, она распадается из крупных кусочков на небольшие, которые легче усвоить и глотать. В человеческой слюне есть специальные ферменты, которые начинают расщеплять крахмальную пищу (картофель, хлеб) во время жевания. Ферменты – это ускорители химических реакций.

Проглатывание. Пища не просто падает из горла в наш желудок. Язык помогает проталкивать пищу в заднюю часть горла. Затем появляются специальные мышцы, которые заставляют пищу опускаться в длинную трубку – пищевод. Он ведет в желудок. Стенки пищевода волнообразно сокращаются, пока пища не попадет в желудок.

Желудок. Еда находится в желудке в среднем 4 часа. Слизистая оболочка обволакивает частички пищи и защищает желудок от повреждений. Соляная кислота помогает белкам набухнуть и быстрее расщепиться. Желудок также убивает много плохих бактерий.

Тонкий кишечник. Первая часть тонкой кишки работает с соками из печени и поджелудочной железы, чтобы продолжать разрушать пищу. Во второй части находится пища, которая усваивается из кишечника и попадает в организм через кровь.

Большой кишечник. Любая пища, в которой организм не нуждается или не может употреблять, поступает в толстую кишку. Позже она покидает организм как отходы.

Пищеварительная система человека sbio.info

Функции печени и поджелудочной железы

Печень – самая крупная железа пищеварительной системы. Она выделяет желчь, которая хранится в желчном пузыре. Он помогает расщеплять жир на более мелкие кусочки. Печень также обрабатывает переваренную пищу из крови, прежде чем она отправляется в различные части тела человека.

Поджелудочная железа вырабатывает инсулин и панкреатический сок. Она обеспечивает дополнительные ферменты, которые помогают переваривать белки, жиры и углеводы. Панкреатический сок с ферментами выливается в двенадцатиперстную кишку, где и расщепляются продукты.

Изученный материал закрепляют с помощью контрольных вопросов из учебника. Проверить себя вы сможете в разделе ГДЗ и решебники по биологии за 8 класс.