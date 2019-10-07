Петиция об отмене ВНО в Украине набирает популярность

Петиция с требованием отменить внешнее независимое тестирование в Украине набирает популярность.

Об этом сообщает Моя Школа OBOZREVATEL.

Автор петиции Тарас Снигур опубликовал ее на соответствующем государственном сайте 11 сентября.

По состоянию на 7 октября ее подписали 14766 человек из 25000 необходимых. Если за следующие 64 дня эта петиция не наберет 25 тыс. подписей, она получит статус "не поддержана".

Всего же на сайте зарегистрировано более 10 петиций с требованием отмены ВНО. Но большинство из них не набрали и тысячи подписей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, автор петиции считает, что ВНО вредит здоровью и психике учеников и студентов.

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