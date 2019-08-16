Стало известно, когда образовательный омбудсмен в Украине начнет принимать жалобы

Служба первого в Украине образовательного омбудсмена начнет принимать официальные обращения примерно с ноября 2019 года.

"Думаю, на протяжении 2-3 месяцев (начнется работа. – Ред.). Нам нужно найти помещение и людей", – сообщил в эфире ObozTV образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, 14 августа назначенный Кабмином на новую должность.

"Обращения уже приходят. Я их собираю, систематизирую на начальной стадии. Но пока некому их рассматривать, потому что еще сформирована служба образовательного омбудсмена, нет советников и консультантов", – отметил Горбачев.

Он подчеркнул, что любые конфликты, возникающие в образовательной сфере, нужно решать поэтапно. Например, родителям надо сначала обратиться к учителю. Если проблема не решилась – идти к директору школы, затем в департамент образования и так далее.

А свою службу образовательный омбудсмен сравнил с Европейским судом по правам человека.

"Тут будет уместна аналогия с ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека рассматривает обращения граждан только в том случае, когда они получили отказ в удовлетворении своих обращений от национального законодательства. Вот примерно так мы будем работать", – объяснил Горбачев.

Сергей Горбачев Facebook.com/Sergii Gorbachov

Как сообщал OBOZREVATEL, первый в Украине образовательный омбудсмен Сергей Горбачев работает в сфере образования 13 лет. Окончил Запорожский государственный педагогический университет. Работал учителем русского языка и литературы. Последние три года занимал должность директора школы №148 в Киеве.

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