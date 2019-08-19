Первый в Украине бакалавр с синдромом Дауна начал работать: как проходит его рабочий день

Житель Луцка Богдан Кравчук, который стал первым в Украине бакалавром с синдромом Дауна, начал работать в Музее образования Волыни при областном институте последипломного педагогического образования.

Как пишет BBC News Украина, рабочий день Богдана начинается в 9:30 утра и продолжается четыре часа. На данный момент он изучает две основные книги – "Историю образования Украины" и "Луцкое Крестовоздвиженское братство", чтобы овладеть материалом по истории волынского образования.

"Историю образования дали читать. Читаю, уже на 390-391 странице. Здесь у меня закладка такая. Читаю, чтобы изучить, как проводить экскурсию... Я тут помощник", – поделился парень.

Заведующая Музея Алла Янковенко подбирает материалы, которыми Богдан должен овладеть. Говорит, что пока не проверяла, как ему это удается, потому что прошло мало времени, а информации для изучения очень много.

Рабочее место Богдана BBC News Украина

"В любом случае Богдан будет работать, но какой он выберет себе вид деятельности, это уже будет видно позже. Мы дадим ему возможность попробовать себя во всем. Например, специалисты информатики будут учить его вносить информацию о наших экспонатах из инвентарной книги в электронную систему", – рассказала Янковенко.

По ее словам, Богдан помнит отдельные события, отдельных исторических персон, но должен знать все, что связано именно с историей образования Волыни. Ведь на экскурсию приходят подготовленные люди, любой может спросить о каком-то документе. Поэтому экскурсовод должен знать конкретные факты.

Отмечается, что Богдан будет зарабатывать около 2 тысяч гривен в месяц. Ректор Института последипломного образования педагогов Петр Олешко, который взял Богдана на работу, рассказал, что адаптация особого подчиненного – среди задач института. Кроме того, педагог видел и был под впечатлением от того, как немецкие специалисты организовывают работу для молодежи с особыми потребностями.

Богдан Кравчук и Пето Олешко BBC News Украина

"Память у Богдана развита, возможности для технических задач есть. У него есть желание!Диплом бакалавра – большая победа. Будем смотреть, как применить его умения. Возможно, фрагмент экскурсии проведет, перенесет в компьютер скомпонованную информацию", – отметил Олешко.

Мама Богдана Евгения Кинах, забирая его из работы, делится, что они с сыном волнуются, когда думают о его будущем на работе. Очень болеют за то, как ему удастся приспособиться, и дружелюбно ли будут принимать его в коллективе.

Богдан Кравчук BBC News Украина

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