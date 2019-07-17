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Первый в Украине бакалавр с синдромом Дауна ищет работу. Видео

1.2т Читать материал на украинском

Житель Луцка Богдан Кравчук, который 11 июля стал первым в Украине бакалавром с синдромом Дауна, хочет работать и надеется, что ему помогут с поиском вакансий.

Как говорится в сюжете BBC News Украина, парень закончил Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинкы и получил диплом историка. По его словам, выбрал такое направление, потому что оно ему нравится еще с детства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не всегда был отличником. Одна тройка по философии, потому что она мне не нравилась, две четверки, а остальные – пятерки. Нравилась мне Киевская Русь, период казачества, новейшая история", – рассказал Богдан.

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Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скриншот видео

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скриншот видео

В детстве его дед Василий Кравчук много говорил с парнем о прошлом.

"Он рассказывал мне о своем селе, родных, как воевал. Ордена имел: за отвагу, мужество", – добавил лучанин.

Мама Евгения Кинах надеется, что Богдан найдет такое место работы, где он сможет применять знания по истории. Ведь понимает, что работать учителем, лаборантом он не сможет.

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скриншот видео

Богдан Кравчук с мамой Евгенией Кинах

Богдан Кравчук с мамой Евгенией Кинах

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут следить за трудоустройством студентов.

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Место
Украина Луцк
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Северг Олег
Северг Олег
Странно. Такие люди должны быть на расхват в Раде и в Правительстве Украины. Думаю ещё в руководстве СБУ и ВСУ вне конкуренции. И на ОБОЗе кстати тоже на место глав реда самое оно.
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