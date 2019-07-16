Первый образовательный омбудсмен озвучил приоритетные направления своей работы

На должности образовательного омбудсмена Сергей Горбачев планирует бороться с буллингом, наладить партнерские отношения и участвовать в разработке бюджета.

12 июля министр образования и науки Лилия Гриневич определилась с кандидатурой на нововведенную должность – им станет бывший директор школы №148 Киева. Всего претендентов было трое. Как рассказал будущий чиновник в интервью "НУШ", первым шагом после его назначения будет объявление вакансий.

"Это будут штатные работники в Киеве, также мы будем искать людей, готовых работать в регионах. Работа будет в основном на общественных началах. У меня есть видение, как распределить полномочия между 15-и членами команды. Уже есть люди на определенные позиции, с которыми мы об этом говорили", – рассказал Горбачев.

Сергей Горбачев Facebook Сергея Горбачева

Отмечается, что в начале работы педагог планирует провести четыре публичные стратегические сессии: психологическую, финансово-аналитическую, коммуникативную и юридическую.

По мнению будущего чиновника, стоит построить работу психологической службы по распространению практик медиации, понимания. Например, защита от буллинга. В омбудсмена уже была встреча с руководителями Национальной психологической ассоциации, где обсудили наработки, которые будут в дальнейшем продвигать.

С юридической стороны, будут вноситься предложения в законодательство, разрабатываться механизмы представления и прорабатываться жалобы.

Образовательный омбудсмен имеет право совещательного голоса на заседаниях правительства, где рассматривается вопрос образования. Поэтому Горбачев планирует проводить финансовую аналитику, анализировать бюджетные расходы, участвовать в разработке бюджета.

Педагогу также важно, чтобы медийная коммуникация могла доносить обществу достоверную информацию о состоянии дел в образовании.

"Мы будем приглашать к участию всех заинтересованных. Главная задача – детализировать, что и как мы должны делать. Я имею представление, что и как нужно делать, вижу глобальную цель. Но есть взгляды других людей, которые надо аккумулировать, скомпоновать и на основе этого принимать обобщенное решение. Так мы сможем выработать дорожную карту, как двигаться дальше", – отметил Горбачев.

Сергей Горбачев Украинская правда. Жизнь

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