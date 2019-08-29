Первое сентября уже вскоре: что нужно успеть сделать до начала учебного года

За три дня до начала учебного года еще можно успеть с ребенком восстановить режим дня и морально подготовиться к учебе.

До 1 сентября остались считанные дни, и, разумеется, в большинстве семей все самое главное в школу уже куплено. Но, тем не менее, опытные родители советуют все же прогуляться по приятным школьным мелочам – ручками, альбомами, тетрадями с яркими обложками и т.д., пишет kp.ua.

"Практика показывает, что дети с удовольствием участвуют в выборе не только канцтоваров, но и рюкзака, спортивной формы, обуви, сумки для сменки, ланч-бокса, бутылки для воды и т.д. Так что, если что-то с "тысячи мелочей" для школы до сих пор не куплено, не отказывайте ребенку в удовольствии выбрать себе эти вещи самостоятельно", – говорится в сообщении.

Поскольку лето подошло к концу, теперь для ребенка есть всего два варианта: либо ложиться спать раньше, либо хронически не высыпаться.

школьники UkrMedia

За 3 дня можно комфортно "отвоевать" у утра полтора-два часа: всего-то и стоит каждый вечер укладывать ребенка спать на 20-30 минут раньше, и, соответственно, чуть раньше будить.

За оставшиеся дни можно немного "расшевелить" мозг. С будущим школьником – посчитать деревья по дороге в магазин, почитать вывески на прогулке, повторить цвета и формы. Старшему ребенку предложите почитать (например, 5-10 минут вслух – для вас) или поиграйте с ним в "города", в "слова".

И самое главное – нужно подвести итоги лета. Попробуйте вместе вспомнить и обсудить, как прошли три летних месяца, какие занятия были удачными, а какие – не очень, предоставьте ярким событиям особую важность. Это может быть как традиционный альбом с лучшими фотографиями, так и собственноручно смонтированное небольшое видео.

И, конечно, не стоит позиционировать лето как единое "светлое пятно" за целый год. Ведь на самом деле это не так – и осенью, и зимой, и весной можно найти немало интересных занятий, в том числе и на природе.

школьник UkrMedia

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