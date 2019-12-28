"Передаем эстафету ЗНУ!" Черновицкие студенты запустили рождественский челлендж

Студенты Черновицкого национального университета имени Федьковича запустили всеукраинский челлендж #livetraditions, чтобы популяризировать народные зимние песни.
Молодежь уже записала видео, на котором они выполняют щедривку и передали эстафету Запорожскому национальному университету, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Традиции каждого народа – это большая ценность, а хранить ее – наш долг. Мы запускаем всеукраинский челлендж #livetraditions и несем огонек надежды в светлое будущее, как олимпийский огонь, к вашим сердцам. Поздравляем вас с наступающими праздниками", – написали студенты в Instagram на странице филологического факультета вуза.
Студенты надеются, что их челлендж поддержит большинство вузов Украины.
Традиции каждого народа - это большая ценность, а хранить ее - наша обязанность. Студенты филологического факультета не только за сохранение, но и за популяризацию украинских песен зимнего цикла. Мы запускаем всеукраинский челлендж #livetraditions и несем огонек надежды в светлое будущее, как олимпийский огонь, к вашим сердцам. Поздравляем вас с наступающими праздниками! . Эту эстафету передаем Запорожском национальном университете @ znu.official. Берегите свой огонек в серци❤. @ bs.oa @ sb.kma @studradaznu #livetraditions #Ukraine # ЧНУ # ЧНУимЮрияФедьковича #Chernivtsi #ChernivtsiUniversity #StudParlament # студпарламента # ЗНУ # КМА # ОА
Как сообщал OBOZREVATEL, голые студенты устроили откровенную фотосессию с животными.
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