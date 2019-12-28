"Передаем эстафету ЗНУ!" Черновицкие студенты запустили рождественский челлендж

Студенты Черновицкого национального университета имени Федьковича запустили всеукраинский челлендж #livetraditions, чтобы популяризировать народные зимние песни.

Молодежь уже записала видео, на котором они выполняют щедривку и передали эстафету Запорожскому национальному университету, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Традиции каждого народа – это большая ценность, а хранить ее – наш долг. Мы запускаем всеукраинский челлендж #livetraditions и несем огонек надежды в светлое будущее, как олимпийский огонь, к вашим сердцам. Поздравляем вас с наступающими праздниками", – написали студенты в Instagram на странице филологического факультета вуза.

Студенты надеются, что их челлендж поддержит большинство вузов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, голые студенты устроили откровенную фотосессию с животными.

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