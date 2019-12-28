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"Передаем эстафету ЗНУ!" Черновицкие студенты запустили рождественский челлендж

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Студенты Черновицкого национального университета имени Федьковича запустили всеукраинский челлендж #livetraditions, чтобы популяризировать народные зимние песни.

Молодежь уже записала видео, на котором они выполняют щедривку и передали эстафету Запорожскому национальному университету, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Традиции каждого народа – это большая ценность, а хранить ее – наш долг. Мы запускаем всеукраинский челлендж #livetraditions и несем огонек надежды в светлое будущее, как олимпийский огонь, к вашим сердцам. Поздравляем вас с наступающими праздниками", – написали студенты в Instagram на странице филологического факультета вуза.

Студенты надеются, что их челлендж поддержит большинство вузов Украины.

Традиции каждого народа - это большая ценность, а хранить ее - наша обязанность. Студенты филологического факультета не только за сохранение, но и за популяризацию украинских песен зимнего цикла. Мы запускаем всеукраинский челлендж #livetraditions и несем огонек надежды в светлое будущее, как олимпийский огонь, к вашим сердцам. Поздравляем вас с наступающими праздниками! . Эту эстафету передаем Запорожском национальном университете @ znu.official. Берегите свой огонек в серци❤. @ bs.oa @ sb.kma @studradaznu #livetraditions #Ukraine # ЧНУ # ЧНУимЮрияФедьковича #Chernivtsi #ChernivtsiUniversity #StudParlament # студпарламента # ЗНУ # КМА # ОА

Сообщение, распространенный Филологический факультет ЧНУ🎓 (@studparlament_filfak)

Как сообщал OBOZREVATEL, голые студенты устроили откровенную фотосессию с животными.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина Черновцы
Теги
университет флешмоб образование
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