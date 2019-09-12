Перед штаб-квартирой ООН выложили тысячи школьных ранцев: в чем дело

В Нью-Йорке (США) перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" с 3 758 детских рюкзаков в память о детях, погибших в вооруженных конфликтах в течение 2018 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице UNICEF Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

С помощью такого послания ЮНИСЕФ обращается к мировым лидерам и напоминает о ценности детских жизней.

"В Украине, по данным мониторинговой миссии ООН, с 14 апреля 2014 до 6 сентября 2019 года в результате боевых действий на Донбассе были убиты 147 детей, еще 370 получили ранения", – говорится в сообщении.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько должен весить рюкзак первоклассника.

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