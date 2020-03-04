Пенсия для учителей – отдых или приговор? Что стоит знать, чтобы получить все выплаты

Всех напугала новость, что более 70 000 учителей-пенсионеров ждет увольнение уже с 1 июля 2020 года. Школа будет меняться за нормами закона "О полном среднем образовании", который приняли 16 января 2020 года. Проект Прошколу попытался разобраться, какие перспективы у учителей на пенсии и как получить все максимальные выплаты.

ГДЕ В МИРЕ ВСЕ МЕЧТАЮТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ

Большинство из нас прекрасно могут себе представить европейских пенсионеров, которые курсируют на лайнерах и ходят на экскурсии по старинным городам мира. Все потому, что в Европе ситуация с соцобеспечением, конечно лучше, чем у нас. И школа там тоже чувствует себя значительно лучше.

Например, крупнейшие пенсии в Дании – это страна-мечта и идеальное место для людей пожилого возраста. Здесь пенсия составляет в среднем $ 2800 в месяц и оформить ее можно с 65 лет. В Финляндии, если работник не смог получить минимальную пенсию по своему стажу и заработной плате, то государство доплачивает ему необходимую сумму, в общем минимальная выплата составляет $ 1900. В Германии почти четверть населения – это пенсионеры и получают они по меньшей мере € 770, а кроме того все коммунальные выплаты на себя берет государство.

Юлия Бровинская - пенсия учителя НУШ

В США, например, отложить средства на свою пенсию удается за 10-15 лет, система работает так, что люди открывают пенсионные счета, на которые переводят 15% ежемесячной платы. Плюс в том, что эти средства не облагаются налогом и за годы своего труда можно успеть отложить несколько таких "пенсий". Что в итоге? Минимальная пенсия составляет $ 1500. И не важно, кто твой работодатель – школа или большая корпорация.

Конечно, украинскому учителю к таким цифрам подобраться нереально. Но как бы там ни было, получить свои максимальные выплаты от школы он может, если будет хорошо знать свои юридические права.

ЧТО С ПЕНСИЕЙ УЧИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

Сегодня она составляет в среднем 2500-3000 гривен. Учтите, что доля учителей-пенсионеров в школах страны составляет 16%, а в некоторых регионах все 30%. Большинство учителей думаю о том, чтобы выйти на пенсию раньше. Тем более, что эту опцию вернули и отменили возрастные ограничения для нее. Если раньше необходимо было достичь 55 лет, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, теперь это не имеет значения. Главное – стаж работы в школе.

Юлия Бровинская - пенсия учителя Еженедельник "ЭХО

Что самое печальное в этой истории для учителя: Закон не совершенен. И в нем остались старые условия и привязки к годам. Так, чтобы оформить пенсию по выслуге лет учителю необходимо иметь 26,5 лет работы в школе по состоянию на 2017 год. Представьте, что уже 2020 год, а эти условия стабильны и не изменяются. То есть, если у педагога не было этих 26 лет в 2017 – выйти на пенсию по выслуге лет в 2020 он не сможет. Странно? Да, ведь время идет, учителя стареют, а в бумагах остаются древние цифры, которые пока трудно адаптировать под реальность.

КАК ЖЕ ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ УЧИТЕЛЮ В УКРАИНЕ?

Важно, что преподаватели, которые вышли на пенсию по возрасту, могут и дальше работать в школе. А вот те, кто хотят получить выплаты за выслугу лет, должны буквально уволиться. Об этом говорит Статья 7 закона "О пенсионном обеспечении". Если вы вышли на пенсию по выслуге лет, работать в школе больше вы не можете. Все, что необходимо – обратиться к территориальному органу Пенсионного фонда и представить пакет документов (заявление, паспорт, ИНН, справка о стаже или трудовая книжка, ходатайство от школы, справка о размере зарплаты от бухгалтерии). И получить пенсию за выслугу лет может не только учитель, а и все педагогические работники – и воспитатели, и библиотекари, и социальные педагоги. А вот выйти на такую пенсию по состоянию здоровья нельзя, к сожалению. Влияет исключительно трудовой стаж.

В прошлый раз мы поднимали тему о видеонаблюдении в школах. Если у вас возникают какие-либо вопросы о работе в школе, обращайтесь к нашей бесплатной консультации Прошколу.

Юлия Бровинская - пенсия учителя Профсоюз работников образования и науки Украины

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!