Педагоги выступили против изменений в учебной программе для старшеклассников Украины: в чем дело

У педагогов и у тех, кто планировал связать свою жизнь с наукой, есть много претензий относительно интегрированного курса естественных наук. Они опасаются, что из-за низкой популярности науки в украинском обществе это может оттянуть на себя практически всех учащихся.

Министерство образования и науки выбрало 100 школ, где в новом 2019-20 учебном году в 10-11 классах будет интегрированный курс. Программа будет сочетать в себе уроки химии, физики, астрономии, биологии и географии, пишет EtCetera.

"Заниматься по узкоспециализированными направлениям будет некому. А значит, будет страдать подготовка для поступления на такие направления в высшие учебные заведения", – говорится в сообщении.

Однако такой курс сможет экономить время. Он позволит избежать дублирования тем и при этом изучать материал в комплексе – с разных сторон. К тому же, у учащихся языковых, спортивных и художественных школ высвободится время, которое они смогут уделить более глубокому изучению предметов по своему профилю и подготовке к ВНО.

Руководитель группы авторов одной из четырех программ интегрированного курса Татьяна Засекин уверяет, что все опасения по поводу деградации образовательной системы базируются на мифах. По ее словам, несколько ЗВО уже ввели новую специализацию – учитель естественных наук, – и количество таких заведений будет расти. Кроме того, в украинских школах учителя и без того часто сочетают преподавание нескольких предметов.

В МОН отметили, что на фоне громкого протеста против интегрированного курса большинство школ так и не воспользовались созданным ранее механизмом внедрения профильных предметов. Например, учебники по физике профильного уровня захотели получить только 5% учебных заведений, а по географии – 1%.

естественные науки Нуш

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