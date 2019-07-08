Печать школы на документах: в Минобразования разъяснили важный момент

В Минобразования сообщили, что школьные документы об образовании без печати действительны и принимаются к поступлению.

Как пишет пресс-служба ведомства, соответствующее разъяснение предоставили в связи с многочисленными обращениями абитуриентов и их родителей на горячую линию.

Отмечается, что технические описания документов об образовании не содержат никаких требований о наличии печати. Это утверждено приказом Министерства образования и науки от 04.02.2014 № 97.

"Школа не обязана проставлять на документах об образовании свои печати. В этом нет необходимости, ведь сейчас информация обо всех выданных свидетельствах и приложениях к ним содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", – говорится в сообщении.

Проверить достоверность того или иного документа можно в системе по ссылке.

В соответствии с Хозяйственным кодексом Украины использования предприятием печати не является обязательным.

Документ об образовании Педагогическая пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованная инструкция для абитуриента, чтобы помочь разобраться, что такое электронный кабинет и как вычислить средний балл аттестата.

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