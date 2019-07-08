Печать школы на документах: в Минобразования разъяснили важный момент

В Минобразования сообщили, что школьные документы об образовании без печати действительны и принимаются к поступлению.
Как пишет пресс-служба ведомства, соответствующее разъяснение предоставили в связи с многочисленными обращениями абитуриентов и их родителей на горячую линию.
Отмечается, что технические описания документов об образовании не содержат никаких требований о наличии печати. Это утверждено приказом Министерства образования и науки от 04.02.2014 № 97.
"Школа не обязана проставлять на документах об образовании свои печати. В этом нет необходимости, ведь сейчас информация обо всех выданных свидетельствах и приложениях к ним содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", – говорится в сообщении.
Проверить достоверность того или иного документа можно в системе по ссылке.
В соответствии с Хозяйственным кодексом Украины использования предприятием печати не является обязательным.
Документ об образовании
Педагогическая пресса
Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованная инструкция для абитуриента, чтобы помочь разобраться, что такое электронный кабинет и как вычислить средний балл аттестата.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.