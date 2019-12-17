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Украинские школы ждут жесткие проверки: Парцхаладзе выступил с призывом

1.8т
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Президент конфедерации строителей Лев Парцхаладзе обратился Кабинету министров Украины и профильным центральным органам власти из-за катастрофической ситуации с пожаробезопасностью в учебных заведениях Украины.

Соответствующее письмо он разместил на своей странице в Facebook. По данным Парцхаладзе, у 90% учреждений перекрыты эвакуационные двери.

Он призвал осуществлять постоянный контроль за соблюдением строительных норм, которые были приняты еще 1 сентября 2018 года.

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Украинские школы ждут жесткие проверки: Парцхаладзе выступил с призывом

Facebook Льва Парцхаладзе

"Учитывая трагический пожар в Одесском колледже, а это не первый летальный случай в учебных заведениях, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, предлагаю рассмотреть возможность финансирования в 2020 году обязательного переоборудования и реконструкции всех действующих учебных заведений", – написал Парцхаладзе.

Он также обратил внимание на пункты строительных норм, которые должны быть реализованы в учебных заведениях:

  • установка безопасных эвакуационных дверей без затворов, со свободным открыванием изнутри без ключа – дверей "антипаника";

  • свободный доступ к эвакуационным выходам – их ни в коем случае нельзя перекрывать или загораживать;

  • двери эвакуационных выходов из коридоров этажа, лестничных клеток, актовых и физкультурно-спортивных залов, аудиторий, классов, учебных кабинетов и лабораторий, вестибюлей и другие двери на путях эвакуации в школах должны быть без затворов и в случае пожара свободно открываться изнутри без ключа;

  • нельзя устраивать эвакуационные выходы через раздвижные, вращающиеся и подъемно-опускные двери, а также турникеты, которые вращающиеся или расходятся.

Украинские школы ждут жесткие проверки после пожара в Одессе

Украинские школы ждут жесткие проверки после пожара в Одессе

Как сообщал OBOZREVATEL, после пожара в Одессе премьер-министр Алексей Гончарук дал указание снять с должностей руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка и руководителя Департамента образования Одесской ОГА Александра Левчака.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
Тег
школа
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